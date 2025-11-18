Luis Castells: «El 20N estaba escondido por miedo a ser detenido, estaba muy fichado»

El historiador donostiarra Luis Castells se involucró en el movimiento antifranquista muy joven, con 13 o 14 años, desde una izquierda «que hoy me avergüenza ... de lo infantil que era a veces». Era un compromiso fruto del contexto histórico marcado por la nueva izquierda nacida del 68 y la presión del franquismo por estrangular las libertades de una sociedad que estaba cambiando. Nacido en San Sebastián en 1951, estudió Historia en Salamanca pero ya desde adolescente estuvo muy fichado por la Brigada Político-Social de la Policía Armada del régimen. De muy jovencito, en una manifestación convocada por Comisiones Obreras, se le acercó un hombre con boina y gabardina. «Chico, usted no debería estar aquí, debería estar en su casa». Era Melitón Manzanas, el comisario-jefe de San Sebastián, aunque eso la sabría más tarde. Melitón Manzanas fue el primer asesinado por ETA.

Castells tenía 25 años cuando murió Franco. Y recuerda que estaba escondido en el cuarto piso de una casa de unos amigos de la calle Urbieta de San Sebastián, sin salir para nada del domicilio. Había que esquivar a la Policía franquista. Oyendo la radio, leyendo libros y periódicos. Compulsivamente. Días muy trepidantes en los que las noticias se entremezclaban con adrenalina. La película tiene una música de fondo: 'El pueblo unido jamás será vencido' de Quilapayún. El chileno Salvador Allende, icono de la izquierda europea, era todo un referente emocional desde 1973.

Se esperaba desde el mes de octubre la noticia y se hablaba mucho del consumo de champán que iba a subir aquel otoño. «Fue la muerte más anunciada», reconoce, «y todos al final sentimos gran alivio porque el sistema tenía una componente de dictadura personal». Castells tenía miedo a ser detenido, se había producido una redada semanas antes en las que había caído un estrecho compañero y eso encendió todas las alarmas. En los ficheros franquistas Castells aparecía como «dirigente del Partido Comunista de España» aunque, como reconoce, «no lo era en absoluto, era militante de ESBA, que era el Frente de Liberación Popular (los 'felipes' en Euskadi». Desde luego, apunta, la Inteligencia militar de la época no era muy avispada. Junto a él, Ignacio Latierro y José Ramón Recalde, su cuñado, también integraban sus filas. Eran muy izquierdistas, pero nada nacionalistas y críticos con la violencia «en aquella época, hay que reconocerlo, más por motivos utilitaristas que morales».

Ampliar Manifestante. Luis Castells, en una manifestación desarrollada al inicio de la Transición.

Tan fichado estaba que confiesa que tuvo una juventud complicada y, a la vez, apasionante y rodeada de riesgo. El régimen de Franco le retiró el derecho a tener el pasaporte y el poder sacarse el carné de conducir. Y en la mili, que hizo en Burgos, no pasaba desapercibido su activismo político. Un día, en un ejercicio de tiro, Castells disparó tan rematadamente mal, unos metros hacia arriba de donde estaba la diana, que el oficial que ordenaba la práctica le espetó con sorna: «¿Qué pasa Castells, disimulando o qué?». «Para nada mi teniente», respondió.

La Revolución en La Maruja

Castells desarrollaba sus estudios en Salamanca, en donde el sistema represivo era bastante más liviano, aunque durante mucho tiempo solo iba a hacer los exámenes finales. Hacía compatible sus estudios con su trabajo de empleado en la librería 'Lagun' en la plaza de la Constitución, el negocio fundado por su hermana María Teresa Castells, que era todo un foro de tertulia antifranquista y en el que vigilaba a los 'ladrones' de libros, que entonces no había dispositivos de alarmas. «Entonces, en la Parte Vieja, los jóvenes que estábamos metidos en política estábamos todo el día conspirando, éramos sectarios y muy ingenuos». Después discutían hasta las tantas de la madrugada sobre lo divino y lo humano. Y lo hacían tomando potes por lo Viejo, primero en el Astelena, luego en el Etxeberria y, por supuesto, en La Maruja, lugar emblemático de toda una generación. Luego, a las tantas, a la discoteca 'Drugstore' o al Zorongo, en la calle San Martín. Castells recuerda que formaba parte de una 'cuadrilla mixta', de chicos y chicas, lo que era algo nuevo en la época. Y evoca la 'pinza' que sufrían aquellos 'felipes': por un lado, los guerrilleros de Cristo Rey, que atacaban la librería por la noche. Por otro lado, el acoso desde el abertzalismo radical. «Se puso de moda cascar a los 'felipes', por españolistas, en las fiestas de Hernani».

Como otros, se integró en una generación que se forjó en el tardofranquismo por su lucha contra la dictadura. En un trabajo que ultima sobre Txiki Benegas, al cumplirse diez años de su fallecimiento, se pregunta si el que fuera líder del PSE pertenecía a la generación del 68 o a la generación de la Transición. «Si algo le distinguió fue su pasión por la política. Optar por el compromiso político en aquellos años suponía asumir un riesgo personal ante la eventualidad de enfrentarse, tarde o temprano, a la represión franquista. No obstante, era un coste asumido por aquellos que se oponían al régimen. Se trataba de una postura basada en motivaciones morales que convertía a aquellos antifranquistas en un colectivo singular», sostiene en su ensayo. «Para la mayoría, aquellos militantes eran unos 'imprudentes', en expresión de Ignacio Latierro. un grupo reducido que no se resignaba a vivir bajo la dictadura. Fue un tiempo para sentir la emoción de la lucha contra el régimen», escribe en la introducción del libro que saldrá a la luz antes de fin de año. Habla de Benegas pero podía se r perfectamente autobiográfico.