En la Consti. Luis Castells, en la plaza de la Constitución en la que estaba la librería Lagun en la que trabajó de empleado. JOSÉ MARI LÓPEZ

Luis Castells: «El 20N estaba escondido por miedo a ser detenido, estaba muy fichado»

Recuerda el compromiso de su generación contra la dictadura y su mirada «desde una izquierda que no era nacionalista y no apoyaba la violencia»

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El historiador donostiarra Luis Castells se involucró en el movimiento antifranquista muy joven, con 13 o 14 años, desde una izquierda «que hoy me avergüenza ... de lo infantil que era a veces». Era un compromiso fruto del contexto histórico marcado por la nueva izquierda nacida del 68 y la presión del franquismo por estrangular las libertades de una sociedad que estaba cambiando. Nacido en San Sebastián en 1951, estudió Historia en Salamanca pero ya desde adolescente estuvo muy fichado por la Brigada Político-Social de la Policía Armada del régimen. De muy jovencito, en una manifestación convocada por Comisiones Obreras, se le acercó un hombre con boina y gabardina. «Chico, usted no debería estar aquí, debería estar en su casa». Era Melitón Manzanas, el comisario-jefe de San Sebastián, aunque eso la sabría más tarde. Melitón Manzanas fue el primer asesinado por ETA.

