Juana, pasajera 4.125 de los niños del exilio

Miguel no daba crédito. Acababa de reconocer a su madre en el vídeo que había enviado su hermano Alfredo al grupo de whatsapp que comparten los primos de la familia Asensio Montenegro, de Errenteria. «¡¡¡Fijaos en el minuto 1.05!!!», puso sin dar más explicaciones. El chat familiar pronto entró en ebullición. «¡También sale mi madre!», «¡¡¡Y el tío Carlos!!!», «¡¡¡Mi madre también!!!».

El vídeo en cuestión es un documento histórico editado por DV dentro de los especiales sobre los 50 años de la muerte de Francisco Franco, con imágenes inéditas de la partida desde Santurtzi y llegada a Inglaterra del 'Habana', un barco que en mayo de 1937 salvó de la Guerra Civil española a más de 4.000 menores vascos que fueron evacuados a Reino Unido (la mayoría) junto a otros que continuaron hasta Rusia.

Cinco de esos pasajeros eran cinco hermanos de Errenteria. Venancio (14 años), Rosario (12), Carlos (11), Pili (9) y Juana (6). Su padre combatía en el frente y habían perdido hacía poco a su madre en un bombardeo en Bizkaia. La mujer salió del túnel ferroviario donde se refugiaron los pasajeros de un tren al sonar las alertas para recoger a una niña que había salido del escondite. Cayó una bomba y mató a las dos.

88 años después del exilio Juana es la única de los cinco que sigue con vida. «Fue un viaje muy movido, con mala mar. Todos acabamos mareados y vomitando», rememora admitiendo que no recuerda muchos detalles de la travesía. «Nos dieron café y bizcocho. Lo pasamos tan mal que mi hermano Carlos tardó muchos años en volver a probar un bizcocho», apuntaba ayer durante una visita a este periódico para revivir aquella etapa de su vida.

Recuerda mejor los dos años y medio que pasó en Inglaterra, hasta que los cinco regresaron juntos a Euskadi el 12 de diciembre de 1939, una vez terminada la guerra, para reencontrarse con su padre y abuelos. «Primero fuimos a un campamento con tiendas de campaña, y luego nos agruparon en colonias. En la nuestra éramos unos 50. Vivíamos de la solidaridad de británicos voluntarios y de hacer espectáculos cantando y bailando». Aunque en un primer momento les separaron, «Rosario y Venancio lograron que nos mantuvieran a todos juntos».

Cuando sus hijos le enseñaron el vídeo del 'Habana', en el que aparecen todos los hermanos, «reconocí a Rosario –la primera que sale, a los 35 segundos–, pero me costó reconocerme a mí. Me veo muy mayor para tener 6 años», apunta admitiendo que sintió «emoción» y, sobre todo, «nostalgia de mis hermanos». Ayer, visionando el vídeo en pantalla grande, lanzaba besos a sus hermanos. «Había visto fotos, pero nunca un vídeo» de aquella época. No le quedó ninguna duda de que era ella al ver los números de los carteles que portaban. Por orden de edad, los Asensio eran los del 4.121 (Venancio) al 4.125 (Juana).