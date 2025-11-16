Cómo hemos cambiado del 75 hasta hoy
El retrovisor. Un repaso gráfico a la revolución de la igualdad, el salto tecnológico y a la transformación de la sociedad
Beatriz Campuzano, Paula Dalla Fontana e Izania Ollo
San Sebastián
Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:12
De una sociedad más joven a otra claramente envejecida. De los primeros pantalones para las mujeres a las microtendencias que nacen y mueren en la pantalla del móvil. Si miramos por el retrovisor, aparece un recorrido que ayuda a entender cómo un territorio en blanco y negro se transformó en la Gipuzkoa compleja, diversa y digitalizada que conocemos hoy.
En 1975 había
En 2024 se registraron
729.722
657.255
habitantes en Gipuzkoa
habitantes en Gipuzkoa
325.644
331.611
356.298
373.424
hombres
mujeres
hombres
mujeres
69 años
76 años
87 años
esperanza de vida
esperanza de vida
esperanza de vida
Mayores de 85 años
Menores de 10 años
1975
2.739
1975
138.985
28.553
62.218
2024
2024
Población inmigrante
Principales países de procedencia
1975
1975
2.775
Portugal
Francia
Alemania
93.728
2022
2022
Marruecos
Nicaragua
Colombia
En 1975 nacieron
12.519
niños
La edad media para tener el primer hijo era los 25 años.
Mujer con su hijo recién nacido en brazos. Kutxateka.
Familia numerosa en su casa. Kutxateka.
En Gipuzkoa, en una época en la que, además, las casas eran notablemente más grandes que las actuales el precio de la vivienda rondaba los 200–300 euros por metro cuadrado. De hecho, en los anuncios que aparecían en la prensa escrita de esos años no siempre se indicaba el precio de las viviendas que se ofertaban. Aún así en uno de 1972 sí que destacaban que costaba 625.000 pesetas por un piso «todo exterior» con tres dormitorios, «hermoso balcón» y garaje en Oiartzun.
En otra de las publicidades que apareció en este mismo medio se vendía una casa en la calle Palacio, en el donostiarra barrio de El Antiguo. No quedaba claro el coste total de los pisos, pero sí que ofrecían dos adelantos entonces a la última, «calefacción de calor negro» (o sea, radiadores eléctricos) y un «triturador de basura».
Hoy serían aproximadamente 3.754 euros.
Así eran las casas de la época. Kutxateka .
8.400 pesetas
al mes era el salario mínimo, hoy serían 50,49 euros
No se cobraba en nómina, sino en un sobre cerrado con todos los billetes dentro.
4.610
Niños nacieron
en 2023
33
Años es la edad media
para tener el primer hijo
Angélica Sofía fue la primera bebé del 2025 en Euskadi, que nació en el Hospital Donostia
Y pocos minutos después
lo hacía Nikole, en el
Hospital Zumarraga
Respecto a la vivienda, los precios actuales nada tienen que ver con los de antaño. Hoy en día, Gipuzkoa encabeza todos los rankings en cuanto al precio, tanto de metro cuadrado y San Sebastián se sitúa en lo más alto del podium con un precio medio por metro cuadrado que ronda los 5.869 euros. Hondarribia (5.429 euros) Astigarraga 4.351 euros; y Orio 4.321 euros.
Hoy el salario mínimo es de
1.184 euros
La calle más cara de Euskadi es el Paseo Miraconcha. El precio medio de venta es de 1.661.214 euros
mensuales en 14 pagas.
Créditos
-
Fotografías Kutxateka y DV
