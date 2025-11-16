Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cómo hemos cambiado del 75 hasta hoy

El retrovisor. Un repaso gráfico a la revolución de la igualdad, el salto tecnológico y a la transformación de la sociedad

Beatriz Campuzano
Paula Dalla Fontana
Izania Ollo

Beatriz Campuzano, Paula Dalla Fontana e Izania Ollo

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:12

De una sociedad más joven a otra claramente envejecida. De los primeros pantalones para las mujeres a las microtendencias que nacen y mueren en la pantalla del móvil. Si miramos por el retrovisor, aparece un recorrido que ayuda a entender cómo un territorio en blanco y negro se transformó en la Gipuzkoa compleja, diversa y digitalizada que conocemos hoy.

En 1975 había

En 2024 se registraron

729.722

657.255

habitantes en Gipuzkoa

habitantes en Gipuzkoa

325.644

331.611

356.298

373.424

hombres

mujeres

hombres

mujeres

69 años

76 años

87 años

esperanza de vida

esperanza de vida

esperanza de vida

Mayores de 85 años

Menores de 10 años

1975

2.739

1975

138.985

28.553

62.218

2024

2024

Población inmigrante

Principales países de procedencia

1975

1975

2.775

Portugal

Francia

Alemania

93.728

2022

2022

Marruecos

Nicaragua

Colombia

En 1975 nacieron

12.519

niños

La edad media para tener el primer hijo era los 25 años.

Mujer con su hijo recién nacido en brazos. Kutxateka.

Familia numerosa en su casa. Kutxateka.

En Gipuzkoa, en una época en la que, además, las casas eran notablemente más grandes que las actuales el precio de la vivienda rondaba los 200–300 euros por metro cuadrado. De hecho, en los anuncios que aparecían en la prensa escrita de esos años no siempre se indicaba el precio de las viviendas que se ofertaban. Aún así en uno de 1972 sí que destacaban que costaba 625.000 pesetas por un piso «todo exterior» con tres dormitorios, «hermoso balcón» y garaje en Oiartzun.

En otra de las publicidades que apareció en este mismo medio se vendía una casa en la calle Palacio, en el donostiarra barrio de El Antiguo. No quedaba claro el coste total de los pisos, pero sí que ofrecían dos adelantos entonces a la última, «calefacción de calor negro» (o sea, radiadores eléctricos) y un «triturador de basura».

Hoy serían aproximadamente 3.754 euros.

Así eran las casas de la época. Kutxateka .

8.400 pesetas

al mes era el salario mínimo, hoy serían 50,49 euros

No se cobraba en nómina, sino en un sobre cerrado con todos los billetes dentro.

4.610

Niños nacieron

en 2023

33

Años es la edad media

para tener el primer hijo

Angélica Sofía fue la primera bebé del 2025 en Euskadi, que nació en el Hospital Donostia

Y pocos minutos después

lo hacía Nikole, en el

Hospital Zumarraga

Respecto a la vivienda, los precios actuales nada tienen que ver con los de antaño. Hoy en día, Gipuzkoa encabeza todos los rankings en cuanto al precio, tanto de metro cuadrado y San Sebastián se sitúa en lo más alto del podium con un precio medio por metro cuadrado que ronda los 5.869 euros. Hondarribia (5.429 euros) Astigarraga 4.351 euros; y Orio 4.321 euros.

Hoy el salario mínimo es de

1.184 euros

La calle más cara de Euskadi es el Paseo Miraconcha. El precio medio de venta es de 1.661.214 euros

mensuales en 14 pagas.

En la

universidad

1975

En el contexto de la dictadura, cuando las mujeres dependían de su marido o su padre y cuando el discurso mayoritario era formarse para ser una buena esposa y madre, la presencia femenina en el ámbito universitario era escaso. Todavía eran una minoría las que decidían cursar estudios.

Grupo de alumnos en la escuela de Comercio siguiendo una clase en el aula. Kutxateka

Así, algunas carreras eran denominadas “de señoritas”. Magisterio, Enfermería, Filosofía y Letras o algunas Ciencias Sociales. Ingeniería, Derecho o Medicina estaban copadas por hombres.

30%

Del alumnado universitario en España en 1975 eran mujeres

Diez años antes, esa cifra era del 15%

1995

La mujer deja de ser minoría y empieza a ganar peso, aunque aún así la diferencia por carreras todavía es notable.

2025

Las mujeres suponen ya más de la mitad del total de estudiantes universitarios en España, según datos del INE y del Ministerio de Universidades.

Clase de anatomía en la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV. Yvonne Iturgaiz

Mujeres universitarias en España

56%

Alumnas en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

30%

Mujeres que son

docentes universitarias

45%

Catedráticas o rectoras

30%

0

20

40

En el

trabajo

1975

Por aquel entonces, la mayoría eran esposas, madres y amas de casa. Tan solo cuatro millones de mujeres tenían un empleo remunerado frente a los diez millones de hombres. En esos años algunas ya comenzaban a acceder a trabajos en sectores hasta entonces vetados para ellas. Ejercían como mano de obra y realizaban funciones auxiliares.

Empleadas de una peletería

oreando pieles. Kutxateka

Los hombres eran quienes tomaban

las decisiones en las empresas.

2025

La mujer ya está plenamente integrada en el mundo laboral, aunque todavía quedan techos de cristal por romper.

INGRESO PROMEDIO DE LAS MUJERES

30.356

20.180

Mujeres

Hombres

‘Cifras mujeres y hombres en Euskadi’. Emakunde

En puestos de dirección

la presencia femenina

sigue siendo reducida.

13%

De mujeres presentes en

consejos de administración

en el ámbito de la industria

Isabel Perelló es la

primera mujer

presidenta del Tribunal

Supremo en España

25%

De mujeres presentes en

consejos de administración

en el ámbito de servicios

En cambio, en los departamentos de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, las mujeres son mayoría.

Moda

1975

La gente siempre iba

arreglada, hasta para hacer

la compra en el mercado.

Grupo de mujeres. Kutxateka .

Las mujeres llevaban vestidos estampados por la rodilla, medias tupida, botas altas y peinados con volumen o recogidos. Los pantalones femeninos empezaban a normalizarse.

Los más jovenes usaban pantalones acampanados y camisas.

Los hombres usaban trajes marrones, camisas con cuellos en pico, jerseys de cuello vuelto y americanas.

2025

En el mundo globalizado, las tendencias traspasan fronteras. Se prioriza estar cómodo.

La moda actual está dominada por la “fast fashion” y las microtendencias que se viralizan. Los ciclos de consumo son rápidos y plataformas como Shein o Temu han revolucionado el mercado.

Cada día llegan 20.000 paquetes de plataformas de bajo coste a Gipuzkoa .

1975

Seat 127

El coche más vendido

Dominaba el mercado nacional. En 1975 había 7.018.906 vehículos en circulación

2025

Eléctricos

Los coches eléctricos han

irrumpido en el mercado y

la marca china MG alcanza

el pódium de nuevas

matriculaciones en el

territorio vasco.

Créditos

  • Fotografías Kutxateka y DV

diariovasco Cómo hemos cambiado del 75 hasta hoy