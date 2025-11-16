Cómo hemos cambiado del 75 hasta hoy

Cada persona ve lo que quiere y cuando quiere. Las nuevas generaciones no conocen la parrilla de programación. Ahora la televisión es una pantalla inteligente conectada a Internet.

“Berlín” (2024), el spin-off de “La Casa de Papel” fue la serie española más vista el año pasado.

Solo había dos canales que emitían concursos, humor blanco, variedades y telediarios, entre otras cosas.

La mayoría de los hogares tenían televisión en blanco y negro. El color se generalizó dos o tres años después.

“Señoras y señores” (29/03/75) era un programa de música y variedades emitido por la Televisión Española.

Dominaba el mercado nacional. En 1975 había 7.018.906 vehículos en circulación

Cada día llegan 20.000 paquetes de plataformas de bajo coste a Gipuzkoa .

La moda actual está dominada por la “fast fashion” y las microtendencias que se viralizan. Los ciclos de consumo son rápidos y plataformas como Shein o Temu han revolucionado el mercado.

En el mundo globalizado, las tendencias traspasan fronteras. Se prioriza estar cómodo.

Los hombres usaban trajes marrones, camisas con cuellos en pico, jerseys de cuello vuelto y americanas.

Los más jovenes usaban pantalones acampanados y camisas.

Las mujeres llevaban vestidos estampados por la rodilla, medias tupida, botas altas y peinados con volumen o recogidos. Los pantalones femeninos empezaban a normalizarse.

Las chaquetas moteras fueron una microtendencia muy popular.

La gente siempre iba arreglada, hasta para hacer

Moda

1975

Grupo de mujeres. Kutxateka .

2025

Las chaquetas moteras fueron una microtendencia muy popular.

1975

Seat 127

El coche más vendido

2025

Eléctricos

Los coches eléctricos han irrumpido en el mercado y la marca china MG alcanza el pódium de nuevas matriculaciones en el territorio vasco.

La televisión

1975

2025

