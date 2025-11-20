Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El lago de los cisnes

El Palacio de Aiete es el icono del nuevo paradigma que se ha gestado en Euskadi con una desesperante lentitud

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:36

Comenta

Aiete es el escenario del cambio de imaginario más vertiginoso de los últimos 50 años. El palacete de los duques de Bailén está radiante esta ... tarde de otoño, soleada, dulce y fría. Los convocados representan a la generación que no conoció el franquismo y que ha vivido en democracia. Tienen lógicas diferencias políticas e ideológicas y distintas vivencias personales. Son la nueva Euskadi del mosaico libre, de colores. Pero hay cierta complicidad de base y 'buen rollo'. En la política vasca, a pesar de lo que pueda pensarse, no existe ni por asomo los tics guerracivilistas de la política española. La navaja del lenguaje del odio se ha enterrado aunque puedan existir sus filias y sus fobias y es evidente que el pasado más inmediato ha estado marcado por la tragedia y la división. ETA fue el último residuo del franquismo y costó demasiado que desapareciera en buena parte por el apoyo político y social que recibía de la izquierda abertzale.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El lago de los cisnes

El lago de los cisnes