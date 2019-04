Podemos exige a Sánchez que vaya a los dos debates Pablo Iglesias en un mitin ayer en Valencia junto al candidato de Unides Podem-Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau. / BIEL ALIÑO / EFE Iglesias reprocha al PSOE que «la gente no es idiota y está indignada porque no entiende el giro» del presidente del Gobierno ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 abril 2019, 09:52

Pablo Iglesias exigió al presidente Pedro Sánchez que tenga «la decencia» de ir a los dos debates electorales propuestos, el lunes 22 en RTVE y el martes 23 en A3Media, porque es la obligación de los aspirantes a presidentes. «Lo más razonable es que tengamos todos la racionalidad y la decencia de ir a los dos debates», mantuvo el candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno en un mitin en Valencia al que asistieron unas 1.800 personas, según la organización. En el acto no se hizo ninguna referencia a la situación de la Comunitat Valenciana, que el próximo 28 de abril tiene también unas elecciones autonómicas en pugna con los socialistas.

Iglesias se pronunció así después de que la Junta Electoral Central (JEC) resolviera este martes suspender el debate a cinco, con la asistencia de Vox en Atresmedia, y de que Pedro Sánchez manifestara ayer que irá al debate a cuatro de RTVE. «La gente no es idiota», reprochó Iglesias, que cree que muchos ciudadanos están indignados porque no entienden el giro del «candidato del PSOE». «Cualquier candidato debería estar obligado por ley a ir a debates en la televisión pública», añadió el líder del partido morado.

La agenda del día Pasaia 12.00 en el muelle del Hospitalillo, acto con Pilar Garrido y Rafa Sáinz de Rozas. Llodio 18.00 en Aldai Plaza, acto con Juantxo López de Uralde.

Respeto

El secretario general de la formación morada, que consideró un «error» la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), aseguró que mucha gente de distintas opciones políticas está «indignada» porque no entiende «el giro» de Pedro Sánchez, que primero dijo que no iría a RTVE y después ha cambiado de opinión. «Yo creo que esto es tomar el pelo a la pública», afirmó Iglesias, que señaló que es importante para los electores ver debatir a sus candidatos para de ese modo «decidir su voto». «En unas elecciones todos tenemos que tener disponibilidad todos los días para debatir cuando se nos invite porque es una obligación. Esto no va de ideologías, esto va de respeto», subrayó. Asimismo, apeló a la gente que no sabe a quién votar «que nos dé una oportunidad, cuatro años para hacer cosas muy sencillas, lo que estamos proponiendo a este país es hacer cumplir los artículos de la Constitución que protegen a la gente».

Pablo Iglesias participó en el acto en Valencia junto a Rubén Martínez Dalmau, candidato a la Presidencia de las Corts Valencianes y Héctor Illueca, candidato de Unidas Podemos al Congreso por Valencia, entre otros.