Otegi dice que ahora van a Madrid para algún día «no volver porque seremos república» Iñarritu, Otegi, Iriarte, Aizpurua y Pozueta, ayer tarde en el Palacio Miramar de Donostia. / ARIZMENDI El coordinador general de EH Bildu reclama el voto porque «no nos quieren en las Cortes», y por eso «estaremos allí» AXEL GUERRA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 abril 2019, 11:33

EH Bildu presentó ayer oficialmente a la ciudadanía a sus candidatos para el Congreso y el Senado en las elecciones generales del 28 de abril, en un acto que tuvo lugar en el Palacio Miramar de Donostia. El líder de la coalición, Arnaldo Otegi, que participó en el acto, señaló que «vamos a estar en Madrid porque nos vota la gente, porque quieren que estemos» frente a «quienes van a hacer todo lo posible» para que los representantes del partido independentista no obtengan escaños en las Cortes. «Qué más razón hace falta para estar allí? Si no nos quieren, vamos a estar allí», reiteró, al tiempo que incidió en que «por mucho que se empeñen, no pueden, no pudieron y no podrán» acabar con la izquierda abertzale.

En cualquier caso, el coordinador general de EH Bildu avisó que la vocación de su partido es la de permanecer de forma «transitoria y no permanente» en las cámaras baja y alta, ya que «vamos a ir para algún día no regresar porque habremos construido la república vasca, la república de iguales».

Otegi se mostró «orgulloso» porque después de «muchos años» gobernando instituciones en Euskadi hay «cero casos de corrupción» que achacar a su partido, lo que resulta «un honor». «A nosotros no nos ha pillado nadie con la mano en la caja de los dineros públicos y no hay nadie que esto pueda defenderlo como nosotros. Hemos demostrado honradez y una vacuna anticorrupción». Así las cosas, el dirigente abertzale explicó que la «gran ventaja» de EH Bildu es que «siempre cumple» y «nunca miente».

En el afán por ser «determinantes» en Madrid, Otegi se jactó de que la estrategia de «sumar con catalanes y gallegos» pone «muy nerviosos» a los partidos de la derecha. La maniobra de coaligarse con otras fuerzas independentistas será refrendada hoy en Ginebra, a donde se ha desplazado el coordinador general de EH Bildu para firmar junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el «acuerdo estratégico» por el que las dos formaciones independentistas actuarán coordinadamente en las Cortes después de las elecciones generales del 28 de abril.

A ese pacto se podrán unir posteriormente los nacionalistas gallegos del BNG si logran representación el 28 de abril. De hecho, EH Bildu, ERC y BNG se presentarán en coalición a las elecciones europeas del 26 de mayo bajo la marca 'Orain Errepublikak'. Sin embargo, Otegi considera que las fuerzas constitucionalistas han «leído perfectamente» esa estrategia y es por esa razón por la que cree que promoverán una reforma de la ley electoral o por la que establecerán nuevas fórmulas para acceder a la condición de diputado o senador.

Por ello, Otegi insistió en «el valor y la utilidad» del voto a la coalición soberanista ante «quienes no cumplen sus compromisos o pactan sistemáticamente con el PP y el PSOE, que ni siquiera cumplen el Estatuto de Gernika» y subrayó que «somos la izquierda que suma y multiplica. Frente a quienes anteponen intereses de partido, somos quienes anteponemos los intereses del país, como ya demostramos en Gasteiz cuando echamos a Maroto de la Alcaldía».

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Mertxe Aizpurua, recordó que Euskadi «sabe bien» lo que significa «sufrir los vientos de la involución democrática y el autoritarismo que soplan con fuerza en el Estado español» y presentó a EH Bildu como la «única opción que garantiza que este país va a avanzar en democracia, derechos y libertades».

Finalmente, Bel Pozueta, número uno de EH Bildu a la Cámara baja por Navarra, y madre de un condenado de Alsasua, apostó por la «rebeldía y la insumisión» frente a los planes de aquellos que realizan políticas «centralistas y autoritarias».