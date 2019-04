Ortuzar dice que el voto a PNV es el que va a parar a ultras de «allí y aquí» Ortuzar ayer en un mitin en Llodio. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este domingo que «no es bueno ser ultra en ningún sitio, ni ultra abertzale ni ultra español» y ha asegurado que si no se quieren «ni ultras de allí ni ultras de aquí, el voto que les va a parar a ambos es el voto al PNV» DV Y AGENCIAS Domingo, 14 abril 2019, 16:45

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este domingo que «no es bueno ser ultra en ningún sitio, ni ultra abertzale ni ultra español» y ha asegurado que si no se quieren «ni ultras de allí ni ultras de aquí, el voto que les va a parar a ambos es el voto al PNV».

En un acto político en Getxo, en el que también ha intervenido el portavoz en el Congreso de la formación y cabeza de lista por Bizkaia, Aitor Esteban, el presidente del PNV ha considerado «triste» el «espectáculo que ayer se formó en Bilbao», en alusión a los incidentes protagonizados por radicales que intentaron boicotear un acto de Vox, y ver «cómo los ultras de aquí les hacen la campaña a los ultras de allí».

«Yo le digo a toda la ciudadanía vasca que si no queremos ni ultras de allí ni ultras de aquí, el voto que les va a parar a ambos es el voto al PNV porque no es bueno ser ultra en ningún sitio, ni ultra abertzale ni ultra español», ha señalado.

Ortuzar ha acusado a Pablo Casado de «sobreactuar» desde que «sus hermanos de Vox» les llamaran «derechita cobarde» para convencer a sus votantes de que son «los auténticos primos de Zumosol de la derechona», con lo que se ha convertido en «una máquina de destrozar puentes».

Además, ha criticado al líder del PP por utilizar «el terrorismo y a las víctimas» al señalar que quienes acuerden con EH Bildu tendrán las «manos manchadas de sangre» y le ha pedido que deje de «manosear a las víctimas» y de «utilizar groseramente el dolor de la violencia y el terrorismo». Ha lamentado «la demagogia y el cinismo» del PP y que de nuevo se haya recurrido al «comodín de ETA» y ha pedido que no utilice a las víctimas «para ganar cuatro miserables votos».

Ortuzar ha destacado que mientras Casado actúa de esa manera, en el Parlamento Vasco «al PP no se le caen los anillos por pactar con los herederos de Batasuna». Ha dicho que esta legislatura el PP ha «acordado, pactado y votado» con EH Bildu 4 proposiciones no de ley, 29 enmiendas transaccionales a proposiciones no de ley, 23 enmiendas transaccionales a mociones, 5 solicitudes de comparecencia, 1 iniciativa ante Cortes Generales y 32 declaraciones institucionales.

Ha preguntado a Pablo Casado si eso significa que «Alfonso Alonso tiene las manos manchadas de sangre» y ha señalado que el PP vasco no tiene «remilgos» en «pactar con Otegi» y que lo hace «con menos escrúpulos si cabe si su acción pretende obstaculizar y bloquear la acción del Gobierno Vasco».

Ortuzar también ha criticado a Casado por asegurar que «si él gobierna no transferirá más competencias» a las «comunidades desleales» y tras lamentar que llame a Euskadi «comunidad desleal» como «Franco nos tildó de provincias traidoras», se ha mostrado «orgulloso de ser desleales» a lo que Casado «representa».

Por su parte, el cabeza de lista por Bizkaia, Aitor Esteban, ha destacado las actuaciones que ha llevado a cabo esta legislatura el PNV en Madrid y ha asegurado que ahora deben estar «más presentes que nunca» para plantear los temas que «son de interés» para la ciudadanía vasca.

Ha señalado que PSOE y PP solo acceden a desarrollar la Agenda Vasca cuando necesitan «nuestro apoyo» en forma de votos, y que no recuerda «ninguna iniciativa» de EH Bildu «que se pudiera desarrollar», mientras que los representantes vascos de Podemos «no han tenido voz propia en el Congreso».

Ha indicado que Pedro Sánchez podría haber hecho «muchas cosas» para Euskadi pero que «al PSOE le dio vértigo», por lo que ha considerado que el PNV tiene que ir a Madrid «a quitarles el vértigo que les entra cada vez que miran lo que pueda hacer o decir la derecha si hacen algo relacionado con Euskadi».

Por su parte el candidato del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Joseba Agirretxea, ha subrayado la «necesidad» de gestionar directamente desde Euskadi las políticas agrarias ya que, en su opinión, es la «única manera» de proteger al sector primario y a los baserritarras.

Agirretexea, quien ha participado en la celebración del Txakolin Eguna, en Aia, ha calificado al sector agrario de «estratégico» e «imprescindible para un desarrollo armónico y sostenible de la sociedad vasca« y ha apostado por hacerlo »atractivo« también para los jóvenes porque »no se entendería Euskadi sin su vinculación con el sector primario, el medio rural y sus baserritarras«.

El candidato jeltzale ha señalado que lo que PNV reclama es que la política agraria en Euskadi sea aplicada por las instituciones vascas «tanto en lo relativo a las ayudas directas como a las ayudas del desarrollo rural». Ha dicho, por último, que «en Madrid es el Grupo Vasco el que mejor conoce el sector y, por ende, el que mejor lo defiende».