Navarra Suma avisa que no «rendiremos pleitesía a un lehendakari jamás» La coalición de UPN, PP y Ciudadanos ataca en el Aberri Eguna al nacionalismo vasco «tramposo y prepotente» J. ARTOLA PAMPLONA. Lunes, 22 abril 2019, 10:36

Los candidatos de los principales partidos navarros dividieron ayer sus mensajes electorales entre la defensa del actual estatus de su comunidad, el autogobierno para revertir las políticas de la derecha y la autodeterminación para construir una república.

Así, el presidente de UPN, Javier Esparza, aseguró bajo el monumento a los Fueros que el voto a Navarra Suma (coalición de su partido, el PP y Ciudadanos) es el que «duele al nacionalismo y al independentismo vasco porque es el que más daño les hace, el que va a hacer que no manden en España y el que puede sacar el Gobierno del nacionalismo vasco en Navarra».

Coincidiendo con la celebración del Aberri Eguna que EH Bildu precisamente celebró en Pamplona, añadió que en la celebración de ayer, en la que la Comunidad Foral «es insultada, vejada y humillada», ha querido decir «basta ya» al nacionalismo vasco «mentiroso y prepotente», que «quiere diluir Navarra en Euskadi». Y afirmó que «Euskadi no es una nación, no lo ha sido nunca», «no existe la patria vasca, no ha existido nunca» y «Navarra no va a rendir pleitesía jamás a un lehendakari vasco».

Por otra parte, la candidata de Unidas Podemos Ione Belarra acusó a UPN de haber «vendido por un triste escaño la defensa del autogobierno y los derechos sociales» cuando ha visto peligrar su «cortijo privado».

La portavoz de la formación morada alertó también del resultado electoral, del que pueden salir dos gobiernos de «derechas», uno «del trifachito de Colón» y otro de PSOE con Ciudadanos, algo que «solo se puede revertir si Podemos lidera un bloque progresista que defienda el autogobierno, los derechos sociales, acabar con las cloacas del Estado y derogar las leyes mordaza» que hicieron para «callar» a «quienes protestaban contra los recortes».

El PSN fue el único partido que celebró un acto electoral centrado en un tema sectorial, el sector primario con el que la candidata al Congreso Conchi Ruiz se comprometió a impulsar un Plan para el Mundo Rural.

Además, abogó por apoyar la agricultura y la industria agroalimentaria, generadoras de riqueza y empleo, por favorecer la tecnología y la modernización en el ámbito rural, también en los regadíos, continuar con la ejecución del Canal de Navarra y tomar medidas para garantizar el relevo generacional y una mayor presencia de la mujer, sin olvidar la lucha contra el cambio climático.