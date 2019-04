Iglesias compara la tauromaquia con el patriarcado Lunes, 22 abril 2019, 10:19

El secretario general de Podemos señaló ayer que si bien comprende que la tauromaquia es una «manifestación cultural ancestral», también lo es «el patriarcado y el machismo», por lo que abogó por avanzar hacia el fin de las corridas apostando por no subvencionarlas. «Hemos demostrado ser eficaces terminando con las corridas sin prohibirlas», añadió. Pablo Iglesias aseguró que al igual que un niño «no puede entrar a ver una 'película X'», tampoco debería poder entrar en una corrida de toros. Y tras ser preguntado sobre las diferencias en el partido sobre la caza, puntualizó que en los debates señala que la caza no le gusta, pero «la mejor manera para acabar con los toros o con la caza no es prohibir».