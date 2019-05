Garrido acusa a Casado de tránsfuga por convertir al PP en un «Vox azul» 01:15 El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. / ep Díaz Ayuso no comparte que el expresidente autonómico regale a otro partido, a un mes de las elecciones, «toda la confianza» que el PP había depositado en él EFE Madrid Viernes, 3 mayo 2019, 12:42

El expresidente madrileño y número 13 en la candidatura de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado hoy que «el mayor caso de transfuguismo» es el del presidente del PP, Pablo Casado, que cogió «un partido de centro y lo convirtió en el Vox azul, él quería un Vox azul y un Vox verde».

En su intervención este viernes en el programa de Ana Rosa en Telecinco, Garrido ha acusado a Casado de intentar echar la culpa de «su desastre» en los comicios generales a todo el mundo y de meterse ahora con Ciudadanos, Vox y «todo lo que hasta ahora defendía».

Según el expresidente de la Comunidad de Madrid, el PP tiene que hacer «una reflexión profunda, mucho más sosegada» y no achacar problemas a los «votantes de los demás partidos».

De su marcha a Ciudadanos, ha asegurado que su intención «no era hacer daño al partido» y ha criticado que del PP de Casado «no es posible irse con listas ni sin listas».

Garrido ha señalado que le parece «estupendo» si Casado no le saludó porque no le vio en el acto del Dos de Mayo, pero considera que sería un «rasgo de inmadurez» y de «mala educación» si no se acercó de forma intencionada.

Ha explicado que la expresidenta Esperanza Aguirre y él se sentaron juntos «por protocolo», al igual que habría pasado con el resto de expresidentes si hubieran asistido.

Respecto a la posibilidad de que Cs tenga que ser socio del PP para gobernar tras las elecciones, Garrido no lo ha descartado y ha apuntado que «está por ver» tras los resultados, aunque confía en que el presidente de la Comunidad de Madrid sea Ignacio Aguado, a quien considera «el más preparado para esa responsabilidad».

«Todos tenemos claro, también el PP, que el adversario es la izquierda y por lo tanto el resto de partidos tenemos que entendernos», ha destacado.

Garrido ha subrayado que Ciudadanos le ha acogido con «enorme cariño» y con una «cultura de respeto a la experiencia», lo que, en su opinión, en el PP «se ha perdido».

«Mucha suerte y que les vaya bien»

Por su parte, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este viernes que no comparte que el expresidente autonómico Ángel Garrido regale a otro partido, en su caso Ciudadanos, a un mes de las elecciones «toda la confianza» que el PP había depositado en él.

«Es todo tan anómalo que yo como soy una persona de principios no llego a comprenderlo», ha indicado en respuesta a las preguntas de los periodistas, tras la presentación de su lista electoral en el Monumento del Pueblo de Madrid a la Constitución Española de 1978.

Díaz Ayuso ha señalado que en los actos de celebración del Dos de Mayo no coincidió con él y ha recordado que Garrido estuvo al principio y que ella llego, junto al presidente del PP, Pablo Casado, por otro sitio.

La candidata del PP ha hecho hincapié en que hace un año el exdirigente tomaba posesión de su cargo precisamente en ese mismo lugar y que el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no acudió porque Garrido decía que era «el tonto útil de la izquierda o la extrema nada». «Y ahora de repente van juntos (...)», ha apostillado.

Se trata de una decisión que la también portavoz del PP de Madrid no comparte por lo que les desea «mucha suerte y que les vaya bien» pero asegura que ya no están en su pensamiento.