«La transparencia y la participación ciudadana tienen que ser reales» Aitzole Araneta | Candidata de Elkarrekin Podemos

Se presentaron por primera vez las pasadas elecciones municipales como Irabazi, aunque este año se ha sumado Elkarrekin Podemos, que da nombre a la formación que integran también Equo Berdeak e Izquierda Unida. Aitzole Araneta, responsable estatal del área LGTBI de Podemos, es su candidata a la Alcaldía y aboga por «poner fin a la desigualdad entre barrios».

- Se presentan por segunda vez a unas elecciones municipales, pero esta vez como Elkarrekin Podemos. ¿Qué cambia?

- En su día, como Irabazi se consiguieron dos concejales y se ha hecho un trabajo interesante en varios temas, siempre desde esa labor como oposición. Desde Elkarrekin Podemos asumimos la tarea de incorporar una perspectiva global para lograr una ciudad más justa. Para eso contamos con ese apoyo y con la voluntad de jugar un papel decisivo en el Ayuntamiento.

- ¿Por qué necesita San Sebastián un nuevo alcalde?

- Es necesario un nuevo Gobierno para hacer de Donostia una ciudad igualitaria. Para que todos los barrios tengan los mismos servicios y atención. También para que se frene toda la especulación inmobiliaria, el aumento del precio de la vivienda que expulsa a la gente de San Sebastián a la periferia o a los pueblos colindantes. Y para que el turismo descontrolado no precarice las condiciones de vida de la gente que trabaja aquí.

Su DNI Persona Nació en Donostia hace 36 años, está soltera y habla cinco idiomas. Profesional Estudió en Amasorrain (Añorga Txiki), ADE en la Universidad de Deusto y tiene un Máster en Estudios Interdisciplinares de Género y otro en Sexología en Educación. También tiene estudios de teatro de La Cuarta Pared y está terminando Artes Escénicas Política Entró en Podemos hace cinco años, aunque considera que su activismo político comenzó mucho antes.

- ¿Es importante que sea una mujer la alcaldesa?

- Yo creo que las mujeres, por esa situación de subalternidad que hemos vivido históricamente, tenemos otra forma de afrontar las cosas. También tenemos una voluntad de encontrar puntos en común, más allá de ver quién gana. Por eso creo que puedo aportar ese diálogo, que es muy necesario. Además, hay una parte importante a nivel simbólico, para demostrar que las mujeres también podemos llegar a espacios de decisiones colectivas que nos afectan en el día a día. Y, por supuesto, es interesante que una mujer en situación de transexualidad represente los intereses de toda la ciudadanía donostiarra, porque se manda un mensaje de inclusividad y respeto.

- ¿Se ve en desventaja al no haber trabajado antes en la política municipal de Donostia?

- Es importante destacar que cuento con un equipo en el que se incluyen los dos concejales que han estado trabajando en Irabazi, con lo cual ya tienen esa experiencia previa en el Ayuntamiento. Además soy responsable de un departamento a nivel técnico en otro municipio y sé como funciona la administración, los plenos, las comisiones. Por tanto, no creo que estemos en desventaja. Contamos con un buen equipo.

- ¿Cuáles son las prioridades de su partido?

- Es fundamental regular todo lo que está ocurriendo con el fenómeno del turismo. No puede ser que en cuatro años hayamos pasado, según el registro, de tener unas 300 viviendas turísticas a más de 1.000. Sobre todo cuando eso provoca que no haya una redistribución de toda la riqueza que se está generando con ese turismo, que se queda en manos de unos pocos. Esto ha provocado que se esté expulsando a las familias de la ciudad y solucionar esta cuestión es prioritario. Además, los puestos de trabajo que se generan son precarios y temporales. Esas son las líneas principales, junto con la igualdad y la sostenibilidad.

- Podemos propone que Donostia sea 'una ciudad para vivir'. ¿Qué características tiene que cumplir?

- Tiene que ser una ciudad para vivir y de todas, donde nadie, por ser de otro lado o no contar con recursos económicos suficientes, sienta que no es bien recibido.

- Entre sus propuestas destacan la transparencia y la participación. ¿De qué manera?

- Volviendo al turismo, toda esa riqueza que genera no se redistribuye entre toda la ciudadanía. Esto genera una desigualdad que se sigue perpetuando con el actual gobierno. ¿Por qué no nos tomamos en serio los presupuestos y hacemos que sean participativos, pero escuchando de verdad a la ciudadanía? Hay que establecer los cauces y los mecanismos necesarios para hacer efectivas esas decisiones de los donostiarras. ¿Cómo es posible que los vecinos de Carlos I lleven décadas exigiendo cambios y diciendo cómo deberían ser, y que el gobierno municipal se acuerde de ellos ahora? Hay que conseguir que esa participación sea real.

- Defienden 'otra manera de gestionar lo público'. ¿Cuál?

- Yo no voy a inventar nada, ya lo estamos haciendo en Barcelona, en Madrid. Hay que poner límites a los bancos e inversores privados que tengan casas vacías. Pero eso no supone nada nuevo, sino simplemente hacer que se cumpla el Plan de Vivienda del Gobierno Vasco, ya que el propio PNV no lo hace. Supone aumentar el gasto social un 10% como ha hecho Carmena o hacer una apuesta por las cláusulas sociales para acceder al empleo público.

- Denuncian que se ha utilizado el urbanismo 'para provocar controversia y malestar entre la ciudadanía'. ¿En qué sentido?

- El Plan de Vivienda exige un número mínimo de VPO al año y el gobierno actual en 2017 sacó cero. Si nos limitamos a los mínimos, a construir y derribar sin ningún orden, lo que consigues es que haya una especulación con la vivienda, que los precios suban de manera incontrolable. Se han centrado mucho en el Centro y hacer ese 'marco incomparable' cuando hay otras zonas que están muy dejadas.

- También hablan de urbanismo feminista. ¿Cómo se debería actuar en esta área?

- Por ejemplo, ahora que se está revisando el paseo de Ulia, lo que hay que hacer es tener en cuenta la situación de una mujer que sea usuaria del paseo. Los informes de impacto de género tienen que ser de calidad, no un copipega de párrafos genéricos.

- Los derechos LGTBIQ+ se incluyen en su programa. ¿Es necesario en nuestra ciudad?

- Yo he visto como Donostia ha ido cambiando su mirada sobre mí, pero todavía queda mucho por hacer. Necesitamos políticas municipales que apuesten por visibilizar a este colectivo. Que en la programación cultural se trabaje este tema. ¿Por qué no establecer un plan de educación sexual y unas pautas, para trabajar desde el ámbito educativo?

- ¿Qué proyecto no puede pasarse por alto en los próximos cuatro años?

- Que la igualdad y la perspectiva inclusiva de la diversidad no sea un eje transversal, porque debe serlo. Tampoco puede pasarse por alto que no se cumpla lo que dice la Ley de Vivienda del Gobierno Vasco, que en Donostia no se aplica.

- ¿Teme que le perjudique el resultado de Podemos del 28-A?

- Tenemos margen para mejorar los resultados con respecto a 2015. El Euskobarometro así lo indica y tenemos opciones de ser una parte decisiva de las políticas municipales, siempre que haya voluntad de diálogo.

Muy personal

1. ¿Un lugar en Donostia al que lleva a sus amigos que vienen de fuera?

Al parque de Añorga, mi barrio de siempre, porque hay mucho verde y me gusta.

2. ¿Qué copiaría de otra ciudad?

La puesta que han hecho en Cádiz por utilizar energía eléctrica totalmente renovable.

3. ¿Playa o montaña?

Ambas, me encanta bucear y pasear por el monte. La verdad es que soy muy donostiarra en ese sentido.

4. ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

En bicicleta y transporte público, ambas.

5. ¿A favor del Topo/Metro?

Soy usuaria del topo. Y el metro sí, priorizando las obras a las que se había comprometido el gobierno.

6. ¿Rechaza o sigue las redes sociales?

Utilizo mucho twitter y ahora lo usaré mucho más.

7. ¿Qué hace para conciliar con la familia?

Malabares.

8. De la TV no se pierde...

En estos momentos no me pierdo la información política. Pero, si no, 'La casa de papel'.

9. ¿Qué tipo de música escucha?

Me gusta mucho la fusión entre los instrumentos de viento y electrónica suave como Trip Hop, Massive Attack o Portishead. Aunque también me gusta mucho escuchara Mikel Laboa, por ejemplo, o a Delorean.

10. ¿Último libro que ha leído?

'Las cenizas del califato', de Mikel Ayestarán. Ahora estoy con 'El hombre que se enamoró de la luna', de Tom Spanbauer.

11. Un concierto de música al que le gustaría acudir.

Björk, he estado en Islandia y me parece una tierra fantástica.

12. Si no fuera política sería...

Actriz, porque también estoy estudiando teatro profesional.

13. Y cuando lo deje...

En principio, volver a mi puesto de técnica de Igualdad en el Ayuntamiento de Pasaia.

14. ¿Qué le quita el sueño?

Ver una ciudad que no es para todas.

15. Convénzame en pocas palabras de que le vote.

No sé dónde vives, pero es posible que no sea cerca de La Concha y yo quiero trabajar por los barrios donde vive mucha gente y a donde los servicios públicos no están llegando.

José Manuel Gil | Candidato de Ciudadanos

Se presentaron por primera vez en las anteriores elecciones municipales, aunque no lograron representación. El cabeza de lista de Ciudadanos, José Manuel Gil, juega la baza del ciudadano de a pie y se muestra optimista.

- ¿Qué quiere hacer C's en el Ayuntamiento de Donostia?

- La ciudad necesita una regeneración después de 40 años gobernada por los mismos. Unos y otros han ido turnándose en el poder y apoyándose mutuamente y tienen San Sebastián abandonada. La gente se ha quejado de que está vieja y necesita un plan estratégico y urbanístico en condiciones. Hay que evitar proyectos faraónicos que están desconectados y son caros, como la pasarela de Monpas, el soterramiento de La Concha, la ampliación de Garbera o el Metro, que ya está en marcha.

Su DNI Personal Nació en Aranda de Duero hace 60 años, y lleva 35 viviendo en Donostia. Profesión Doctor en Psicología Industrial y profesor en la Universidad de Deusto. Política Miembro de Ciudadanos desde hace 5 años y coordinador de la agrupación de San Sebastián desde hace dos.

- Nicolás de Miguel, anterior candidato de su partido, defendió la pasante del Metro.

- Estamos en un momento distinto en todos los sentidos. Es una obra que a nuestro parecer Donostia todavía no necesita.

- ¿Cuáles son las principales propuestas de su partido?

- Regenerar la ciudad, en especial Centro y Parte Vieja. Redactar un plan estratégico y urbanístico sensato, bajar los impuestos -reduciendo el gasto- y luchar por conseguir una ciudad competitiva en el mundo europeo. También buscamos ser el símbolo de la no violencia.

- ¿Lograrán los votos necesarios para tener un edil?

- Espero que hasta dos. Las sensaciones son muy buenas.

Iván Ruiz | Candidato de Pacma «Donostia no es taurina y por eso hay que abolir la tauromaquia»

No tienen sede en Donostia y aunque llevan presentándose a la Alcaldía desde 2011 nunca han conseguido un edil. Iván Ruiz, candidato de Pacma, es un firme defensor de los derechos de los animales.

- ¿Conseguirá Pacma el 26-M algún edil?

- Sí. Pacma está cobrando cada vez más fuerza, los donostiarras quieren justicia para todos, incluidos los animales.

- ¿Cómo valoran la respuesta de la ciudadanía con el movimiento animalista?

- Cada vez se sensibiliza más con los animales, se da cuenta de que son los más desprotegidos y vulnerables. Y ya no solo con los animales, sino con los colectivos desprotegidos y con el medio ambiente, dos de nuestros pilares fundamentales.

Su DNI Personal Vive en el barrio de Venta Berri, tiene 18 años y le gusta el buceo y viajar. Profesión Entrenador online, 'transforma' vidas a través del veganismo y del deporte. Política Lleva dos años apoyando a Pacma y, tras cumplir 18 años, les ha votado el 28-A por primera vez

- ¿Cuáles son las prioridades de su partido en la política municipal?

- La prioridad es abolir la tauromaquia, ya que se hizo una propuesta y quedó claro que San Sebastián no es taurina. Si en esta ciudad siguen existiendo las corridas de toros es porque Ernesto Gasco quiere. Además, aunque ya no se permitan los circos con animales, esta es una ley no escrita. No se ha redactado ninguna normativa municipal ni una ordenanza que recoja esta prohibición.

- ¿Qué no haría nunca Iván como Alcalde?

- Actuar de forma incongruente y poco íntegra. Puedo decir con orgullo que las personas que formamos Pacma somos las más comprometidas.

Fernando Sánchez | Candidato de Vox «Tenemos un turismo low cost y apenas eventos culturales»

Fernando Sánchez es el candidato de Vox, que el próximo 26-M se estrena en unas elecciones municipales. Asegura que su partido busca «la transparencia total».

- Son nuevos en la política municipal. ¿Qué es VOX?

- La voz de quienes estamos cansados de la política municipal de los últimos 20 años. Queremos tener los mismos derechos y que se nos escuche, y buscamos transparencia total.

- ¿Por qué necesita Donostia un nuevo alcalde?

- Se ha perdido la esencia de la ciudad. Tenemos un turismo de baja calidad, un tráfico desastroso y apenas eventos culturales. Nos estamos convirtiendo en una ciudad low cost en turismo, gastronomía y cultura.

- ¿Cómo quieren actuar?

- Tenemos un programa municipal que viene de Madrid y con el que estamos de acuerdo. Lo que vamos a hacer es escuchar al ciudadano y no solo a hablar.

- ¿Cuáles son las propuestas de su partido?

- Soterrar las vías del tren desde Tabakalera hasta Riberas de Loiola y construir una zona de ocio y esparcimiento. También que los donostiarras tengan un descuento del 50% en todos los parkings públicos y que los hosteleros puedan emitir un tíquet para que sus clientes tengan un descuento en aparcamiento.

- ¿Conseguirá el apoyo de los donostiarras?

- Confío en que sí. El del donostiarra de bien, que quiera una ciudad libre para poder defender sus ideas y decir que es español, vasco y de Vox.