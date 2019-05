Otegi niega una «pinza» con el PP y se abre al acuerdo con el lehendakari El líder de EH Bildu se muestra dispuesto a abrir «un diálogo ahora mismo» sobre las Cuentas de 2020, pero «si se hace con sinceridad» J. ARTOLA SAN SEBASTIÁN. Martes, 7 mayo 2019, 07:26

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, fue tajante y negó cualquier tipo de vínculo que pueda relacionarle con el PP. En este sentido, negó que exista «una pinza» entre la coalición abertzale y los populares vascos contra el Gobierno Vasco, y trasladó a Iñigo Urkullu que la coalición soberanista está «abierta al acuerdo». Aunque también quiso lanzarle un reproche y aseguró que el presidente del Ejecutivo autonómico «está más cómodo con PSOE y PP» y «no quiere pactos con la izquierda independentista».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Otegi se refirió de esta manera al llamamiento del lehendakari a EH Bildu y Elkarrekin Podemos a «cambiar» su estrategia de acuerdos con el PP destinados, a su juicio, a actuar «contra» el Gobierno Vasco. Otegi consideró que estos llamamientos de Urkullu le hacen «recapacitar» y recordó que, durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas, EH Bildu hizo una «apelación constante» a hacer «acuerdos de país» entre su formación, PNV y Elkarrekin Podemos. «Lo dijimos por activa, por pasiva y por perifrástica, y el lehendakari lo que hizo fue una alianza con el PSE-EE y formó un gobierno en minoría que contaba con el apoyo del PP, del señor Alonso, que le sacaba las Cuentas, y eso ha funcionado hasta que han tenido un problema con el señor Alonso, que ya le ha dicho que, para que EH Bildu no pinte nada, está dispuesto a hacer un esfuerzo», sostuvo.

Otegi, no obstante, aseguró que EH Bildu está abierta «a la colaboración, al pacto y al acuerdo». El líder de la izquierda abertzale recordó así que la entente soberanista tiene firmado con el PNV un acuerdo de bases en materia de autogobierno que la coalición «cumplirá en plazo» y recordó incluso que el curso pasado estuvo abierta la posibilidad de un acuerdo presupuestario que, «al final, no pudo ser». «Ya tenemos un gran acuerdo en autogobierno y por qué no se podría abrir también la posibilidad de abrir un diálogo ahora mismo con respecto a los Presupuestos del año que viene, pero si se hace con sinceridad, no si se hace como una pose o si se hace para tratar de desgastar a nadie», manifestó Otegi.