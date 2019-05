Otegi equipara a Ortuzar y Egibar con Casado y Rivera por sus ataques a EH Bildu Arnaldo Otegi se dirige a los asistentes al mitin de este jueves en el Frontoi txiki de Azpeitia. El líder de la coalición cree que hay «opciones reales» de que su formación gane el 26-M y advierte de que si no lo hace, «Gipuzkoa seguirá en la bicicleta estática de PNV y PSE» AXEL GUERRA Viernes, 17 mayo 2019, 22:33

A medida que la campaña avanza, la participación del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aumenta para fortalecer el mensaje de la entente. Si en las elecciones forales de 2015, la coalición independentista fue la segunda fuerza en Gipuzkoa, muy cerca del PNV, ahora su objetivo es arrebatar a los jeltzales el liderazgo en el territorio. Respaldado por los datos de los comicios generales del pasado 28-A -EH Bildu logró aumentar en más de 58.000 sufragios el apoyo recibido respecto a las de 2016-, el líder abertzale pidió este viernes el voto para su formación en las próximas elecciones forales porque «es necesario que seamos la primera fuerza, para poder contar con una Diputación que refleje la realidad del territorio».

En el marco de la disputa electoral, el tono de la campaña ha subido en los últimos días. Al respecto, Otegi afirmó que observa «con pena» la actitud y las declaraciones de los dirigentes del PNV, en especial Andoni Ortuzar y Joseba Egibar. «Nosotros no nos equivocamos de adversario. Ortuzar y y Egibar parece que han tomado el testigo de Casado y Rivera y se dedican a diario a atacarnos y a insultarnos. No es nuestro estilo y no vamos a caer en eso», enfatizó.

En un acto político en Azpeitia en el que también participó el candidato a diputado general, Juan Karlos Izagirre, el dirigente soberanista aseveró que a pesar de que la fotografía de la sociedad guipuzcoana «refleja que la mayoría es abertzale y progresista», la Diputación Foral durante la última legislatura «no ha sido reflejo de esa realidad existente en el territorio».

En este sentido, Otegi remarcó la importancia de que EH Bildu se imponga en la cita del domingo 26 porque «si no se produce esta circunstancia, Gipuzkoa seguirá en la bicicleta estática de la mano del PNV y el PSE» y subrayó que el territorio «necesita nuevos acuerdos que reflejen su pluralidad. Precisa pactos que contemplen la voluntad, los deseos y las aspiraciones de las guipuzcoanas y los guipuzcoanos». Para que esto ocurra, insistió, «es necesario que la izquierda independentista gane las elecciones». «En las generales de abril conseguimos levantar una ola. En las municipales y forales toca que esa ola tome mayor altura y fuerza», exclamó el elgoibartarra.

Otegi, además, se refirió a las campañas del PNV y el PSE en las que sus portavoces «dicen una cosa y luego hacen la contraria» y advirtió de futuro pactos de gobierno entre los jeltzales y los socialistas, como el que han mantenido en la Diputación de Gipuzkoa los cuatro últimos años. «Ahora se tiran los trastos a la cabeza, pero todos sabemos que si tienen la mínima oportunidad reeditarán sus acuerdos», finalizó

Por otra parte, Izagirre, que durante todo el día participó en concentraciones de colectivos como Stop Desahucios, los empleados de atención primaria de Osakidetza y de los familiares de los usuarios de residencia, apuntó que «Gipuzkoa necesita una Diputación que ponga a las personas en el centro» y criticó a los actuales responsables políticos de la Cámara foral porque «nos dicen que todo va bien, pero no hay más que ver que hoy -por este viernes- muchas personas han tenido que salir a la calle para reivindicar sus derechos». El igeldotarra señaló que en «Gipuzkoa hay muchas personas que siguen sufriendo» y reiteró que «hay mucho que mejorar y nuestro compromiso es trabajar por todas las personas».