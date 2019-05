Ortuzar alerta ante las encuestas: «Gipuzkoa puede volver al pasado» Joseba Egibar, Josu Mendikute, Markel Olano, Andoni Ortuzar y Eider Mendoza entrelazan sus manos en el acto de Eibar. El presidente del PNV reivindica en Eibar el «mérito» de Markel Olano por llevar a la Diputación «del desastre al futuro» MIGUEL VILLAMERIEL Sábado, 18 mayo 2019, 21:23

El presidente del EBB puso este sábado en alerta a las bases del PNV en Gipuzkoa de cara a las elecciones del día 26 al recelar de los buenos resultados que las últimas encuestas publicadas -entre ellas, la de este periódico- arrojan para su formación. «Ojo, mucho ojo con las encuestas. No os confiéis, porque no recogen toda la realidad del territorio. La disputa en Gipuzkoa puede ser mucho más cerrada de lo que estos sondeos indican», advirtió el líder jeltzale en un mitin celebrado este sábado por la tarde en Eibar. «Gipuzkoa no está libre de la amenaza de ir hacia atrás, de volver al pasado. A la confrontación, a la imposición, a la bronca. Todo lo conseguido y avanzado estos cuatro años con Markel Olano y el PNV está en peligro», advirtió.

Ortuzar quiso conjurar a los suyos contra «un exceso de relajación» de cara al próximo domingo que podría provocar una remontada de EH Bildu. «Los resultados del 26-M pueden hacer que todo lo que hemos construido estos cuatro años en Gipuzkoa se derrumbe como un castillo de naipes», avisó el líder del EBB, que llamó a la ciudadanía guipuzcoana a acudir a votar para frenar «el pasado al que nos quiere devolver Bildu. Hay que votar por el futuro que ofrece el proyecto PNV. Nosotros somos garantía cien por cien». Ortuzar subrayó el «mérito» que ha tenido Markel Olano para levantar a la Diputación tras «el desastre que heredó de Bildu» y enfocarla «hacia el futuro».

El presidente del EBB cerró este sábado el mitin que el PNV celebró en Txaltxa Zelai, en Eibar. Un acto en el que también intervinieron el candidato jeltzale a la reelección como diputado general, Markel Olano; la presidenta de las Juntas de Gipuzkoa, Eider Mendoza; y el aspirante del PNV a la Alcaldía de Eibar, Josu Mendikute. Aprovechando su presencia en Eibar, Ortuzar recordó que «en las generales del 28 de abril nos quedamos a solo 133 votos de los socialistas», por lo que animó a conseguir un alcalde del PNV para que «Eibar no se quede al margen de la regeneración global que está haciendo el PNV en Gipuzkoa».

Olano, entre avanzar o parar

El candidato jeltzale a diputado general, Markel Olano, incidió en Eibar en su mensaje de que el próximo domingo «la sociedad guipuzcoana elegirá entre dos escenarios: entre avanzar o parar; entre gobernar para todos y todas o gobernar para una minoría; entre apostar por el empleo y el bienestar o parar el motor de Gipuzkoa». A su juicio, «esta legislatura hemos avanzado mucho, pero no podemos poner en riesgo el futuro de nuestros hijos e hijas».

El actual diputado general rememoró cómo se encontraba Gipuzkoa hace cuatro años, con Bildu: «Inmersa en un clima social nocivo, sin rumbo, con unas instituciones alejadas de la sociedad». Frente a ello, Olano destacó que «esta legislatura hemos dado la vuelta a la situación, con una nueva forma de gobernar y escuchando a la ciudadanía». También subrayó «la colaboración entre instituciones» que proporciona el «modelo PNV» y puso el ejemplo de la puesta en marcha del Hospital de Eibar.