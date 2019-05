Olano llama a elegir entre «la vuelta al conflicto social» o «avanzar» con el PNV Markel Olano y Eneko Goia. / @EnekoGoia El candidato jeltzale a diputado general destaca que esta legislatura ha traído un «cambio de estilo y una gestión eficaz» MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 15 mayo 2019, 23:12

El candidato de del PNV a diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, mantiene la estrategia de polarizar la campaña con EH Bildu que puso en marcha desde el inicio de la contienda electoral. Insistió en la disyuntiva ante la que, a su juicio, se encuentra la sociedad guipuzcoana: «La ciudadanía tiene que elegir entre volver a la parálisis y a los debates interminables o seguir avanzando desde la colaboración, que es lo que ofrece el PNV», aseguró Olano en el acto electoral que los jeltzales celebraron en la plaza Mayor de Azpeitia. A juicio de Olano, lo que está en juego en las elecciones forales del día 26 es «retroceder a épocas pasadas de conflicto social» o «seguir hacia el futuro con unas instituciones que escuchan a la sociedad, que dan prioridad a la economía y que gestionan de forma adecuada».

El mitin de Azpeitia, que fue seguido por un centenar de alderdikides y simpatizantes, también contó con la intervención del presidente del GBB, Joseba Egibar; la candidata del PNV al Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao; y la aspirante a la Alcaldía de Azpeitia, Amaia Etxeberria. En su discurso, Olano defendió su tesis de que Gipuzkoa es hoy «más fuerte» que hace cuatro años en los ámbitos económico y social, así como en el terreno de la convivencia. «La convivencia ha mejorado notablemente porque hemos superado el ciclo de violencia, pero también porque hemos dejado atrás el clima de enfrentamiento y riña constante que caracterizó a Gipuzkoa la anterior legislatura», aseveró Olano.

El aspirante jeltzale apuntó que dicho avance se debe a que el PNV «ha cambiado el estilo de hacer política» en la Diputación. «El nuestro es un modelo distinto, más avanzado, basado en la escucha activa a la sociedad y orientado a gobernar para todos y todas», destacó.

Olano apuntó «otros dos cambios sustanciales» respecto a la anterior legislatura. «Por una parte, le hemos dado prioridad absoluta a la economía. Hemos apostado por nuestras empresas, por mejorar su competitividad, por generar empleo de calidad». Por otro lado, el candidato jeltzale afirmó que «la nuestra es una forma de gestionar eficaz, responsable y eficiente».

El presidente del GBB, Joseba Egibar, exigió en su intervención que Euskadi disfrute de un «autogobierno completo», más allá de lo que recoge el Estatuto de Gernika y con «todo lo que precisa un Estado para ser dueño de su futuro». El dirigente jeltzale reclamó que los pueblos y naciones de Europa «tengan derecho a decidir su futuro» y defendió que, aunque Euskadi siga manteniendo algún tipo de relación con España, «pueda optar a convertirse en una nueva estrella de la Unión Europea». «Hoy no somos un Estado, somos una nación que quiere ese estatus, esa emancipación, que necesita todos esos instrumentos para consolidar su bienestar», afirmó.

Recuerdo a Inaxio Uria

La eurodiputada y candidata a la reelección Izaskun Bilbao comenzó su intervención con un recuerdo a Inaxio Uria, empresario azpeitiarra asesinado por ETA en 2008, y solicitó un aplauso para una persona que «perdimos por emprender, por conectar Euskadi con Europa, por impulsar medios de transporte más limpios. Y por hacerlo creando empleo». Izaskun Bilbao animó a ofrecer una explicación a este asesinato a «quienes pensaban que así se puede defender una causa o construirse un país».

Bilbao también lanzó el mensaje de que «debemos tener claro lo que se confronta en estas elecciones. El modelo PNV aporta ideas modernas y un desarrollo económico acompañado de desarrollo social; una trayectoria plenamente democrática y una conexión sólida con Europa». Por contra, aseguró que «en el otro rincón del cuadrilátero tenemos otra forma de pensar y de hacer. Son los del casi, los de no, los del pero, los del no sé, los del no creo, los del así o nada, los del porque sí. Los que tienen una trayectoria que, como mínimo, necesita una explicación y para ser creíble, una disculpa. Solo pueden sentir esto como un insulto quienes tienen algún cargo en la conciencia», aseguró.

Amaia Etxeberria, candidata a la Alcaldía de Azpeitia, destacó que el municipio necesita «un empujón innovador y efectivo» para recuperar el terreno perdido durante los años de gobierno de EHBildu.