Elecciones municipales y forales 2019 Gipuzkoa: Otegi cree que, pese a que Gipuzkoa «prefiere acuerdos con EH Bildu», el PNV pactará con el PSE

Lunes, 27 mayo 2019

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado este lunes convencido de que, pese a que «todo el mundo sabe que en Gipuzkoa, en todas las encuestas, la sociología guipuzcoana apuesta siempre por que el pacto que más les gustaría sería el del PNV con EH Bildu pero, sin embargo, permanentemente hace pactos con los socialistas«, ha remarcado.

Arnaldo Otegi ha comparecido en San Sebastián, tras la reunión de la Mesa Política de la coalición soberanista para analizar los resultados electorales de este pasado domingo, acompañado por representantes y candidatos de EH Bildu como Bakartxo Ruiz, Pernando Barrena, Maddalen Iriarte y Pello Urizar, entre otros.

En su intervención, ha destacado que EH Bildu ha obtenido 347.000 votos en Euskadi y Navarra, al tiempo que ha insistido en que «nunca, jamás, la izquierda independentista de este país obtuvo este resultado». Además, ha incidido en que la coalición soberanista es la primera fuerza en número de concejales con 1.247 ediles. También se ha felicitado por los resultados obtenidos por 'Ahora Repúblicas' en las elecciones europeas, con tres eurodiputados.

No obstante, ha reconocido que no se han cumplido algunos de los objetivos de EH Bildu, como es el caso de Navarra, donde no han logrado «sostener el cambio» en el Gobierno de la Comunidad foral. A su juicio, «no es porque la izquierda independentista no haya sumado, porque ha sumado más fuerzas que nunca, sino porque se ha desinflado la izquierda estatal».

También ha destacado que no han conseguido ganar la Alcaldía en Vitoria y que en Gipuzkoa, «aunque en términos de resultados municipales estamos empatados con el PNV«, la coalición soberanista no ha logrado »ganar la Diputación«. Arnaldo Otegi ha asegurado que «la aritmética ha producido estos efectos», pero ha subrayado que, en términos cuantitativos, «los resultados de la izquierda independentista son espectaculares». «Además, con perspectivas de seguir creciendo, que es nuestra ambición», ha resaltado.

El dirigente abertzale ha asegurado que el crecimiento en votos de EH Bildu se debe a que «la gente cree que la izquierda independentista tiene clara una hoja de ruta para este país» y ha apuntado que «allí donde se gestiona más cerca de la gente, en los ayuntamientos», los ciudadanos «premian la gestión municipal» de la coalición soberanista.