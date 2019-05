Egibar sostiene que es «imposible» adelantar al PNV por la izquierda Joseba Egibar, con las candidaturas de Zumaia y Orio, con Oier Korta y Lourdes Salsamendi a la cabeza, así como con candidatos a las Juntas. El líder del GBB acusa a la izquierda abertzale de carecer de proyecto y de tener como único «elemento de cohesión» atacar a su partido J. ARTOLA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 12 mayo 2019, 11:01

El presidente del GBB, Joseba Egibar, acaparó ayer el protagonismo de la jornada electoral al desplazarse Olano y Goia a la final de Copa de la Real femenina en Granada. Egibar afirmó que «ir en contra del PNV» es el único elemento de cohesión de la izquierda abertzale ante su «falta de proyecto». «Una vez desaparecida ETA, cada uno fue por su lado, los ecologistas, el feminismo y las plataformas. Ha habido una dispersión en la que el único elemento común ha consistido en atacar al PNV, y hará falta tiempo para que eso cambie y puedan surgir espacios de colaboración», señaló. El líder del GBB intervino en sendos actos para arropar a los candidatos por Zumaia y Orio, Oier Korta y Lourdes Salsamendi, respectivamente, en la presentación de sus respectivas candidaturas.

Según Egibar, desde la perspectiva abertzale, «ha habido y hay principalmente dos opciones de cara al futuro: la nuestra y la de la izquierda abertzale, esta última ahora con otra imagen y forma encarnada en EH Bildu. Ahora dicen que no son izquierda abertzale, sino independentista», explicó.

Egibar incidió en que «el concepto de aberri, de pueblo, ya no es compatible con su estrategia. Nosotros, al contrario, somos abertzales sin más, reivindicamos nuestro pueblo, nuestra nación, el construir país. Yo no entiendo mi trayectoria política, si no es ligada a mi pueblo, a nuestro idioma, a nuestra política social, a la solidaridad». El dirigente jeltzale destacó que ser abertzale es «garantizar esa solidaridad, esa cohesión, de cara al futuro, los valores compartidos, ligados a lo colectivo. Es imposible construir el futuro de nuestro país sin esos valores».

En relación a la izquierda abertzale, Egibar señaló que ahora su vínculo principal es «la izquierda, lo que les une con PSOE y Podemos. ¿Pero qué alternativa podemos esperar ahí? ¿Por qué no se atreven a contrastar con el PNV las bases de nuestro futuro? Ser abertzales quiere decir que ponemos a la persona en el centro, con todos sus derechos individuales -económicos, sociales y humanos- y políticos, y también los derechos colectivos de nuestro pueblo». Así, Egibar recalcó que su partido defiende «una ley de Claridad, necesaria para que naciones como la nuestra tengan un lugar propio en Europa. Es necesario poner en marcha procedimientos para que la decisión mayoritaria, libre y democrática de este pueblo sea respetada, necesitamos una nueva relación política con el Estado».

Políticas progresistas

Egibar anunció que defenderán el modelo socio-económico, de una Euskadi integrada en Europa. «'Eman bidea' no significa 'ceda el paso', sino dar fuerza, apoyo, y también criticar cuando sea necesario, pero siempre juntos, porque para hacer país es necesario un compromiso. Nosotros lo tenemos, y también un proyecto solvente para nuestros municipios, nuestros territorios y nuestro pueblo». Recordó que el PNV es un partido «progresista» en lo social. «Es imposible adelantar al PNV por la izquierda, con sus políticas sostenibles y equilibradas. La construcción nacional y la social son las dos caras de la misma moneda. Hay que garantizar recursos para el gasto social, establecer prioridades y, a veces, también saber decir que no».

«Desde su nacimiento -recordó Egibar- la izquierda abertzale ha sido el colchón social del movimiento en torno a ETA. Afortunadamente ya ha desaparecido, pero su colchón social no. Eso explica que a veces como sin hacer nada, únicamente yendo a la contra y sin proyecto alternativo alguno, consigan votos». Sin embargo, Egibar subrayó que «su derrota, política y estratégica, es evidente, y también sus consecuencias, crueles y durísimas desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también estratégicamente para el aber- tzalismo».