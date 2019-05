Calvo pide en Donostia rematar el domingo «la pacífica revolución de la política» iniciada el 28-A Denis Itxaso y Ernesto Gasco recibieron ayer el apoyo de la líder del PSE y de la vicepresidenta del Gobierno del PSOE, en el mitin central en el Boulevard donostiarra. Gasco advierte de que «si no queremos consultas de autodeterminación que tanto gustan a Goia», en San Sebastián «el PSE es el voto útil de progreso» A. GONZÁLEZ EGAÑA Lunes, 20 mayo 2019, 07:45

Carmen Calvo e Idoia Mendia pidieron ayer en San Sebastián que donostiarras y guipuzcoanos llenen las urnas el próximo domingo de tantas papeletas socialistas «como gotas de lluvia» cayeron ayer sobre la capital guipuzcoana «para aupar a Ernesto Gasco y a Denis Itxaso a la Alcaldía de Donostia y a la Diputación de Gipuzkoa». La vicepresidenta del Gobierno del PSOE llamó a lograr muchos más votos progresistas que el 28-A, convencida de que después de ese día «mucha gente ha seguido pensando y viendo la falta que hacemos los socialistas en toda España». «Y Euskadi, también, necesita compañeros socialistas haciéndose cargo de todas las instituciones», clamó Calvo tras confesar que «venir a San Sebastián no es trabajo, es un regalo».

En pleno Boulevard donostiarra, la carpa electoral instalada por el PSE-EE se quedó ayer pequeña para acoger a militantes y simpatizantes. Entre aplausos, la política cordobesa y número dos del Gobierno de Pedro Sánchez en funciones recordó que «en apenas un año», desde la votación de la moción de censura a Rajoy, el 1 de junio de 2018, el PSOE ha provocado «una pacífica revolución de la política española» y pidió rematarla el próximo domingo. A su juicio, el cambio de «180 grados» que los socialistas han dado «a la política española, devolviéndola a las políticas de solidaridad, de igualdad, donde lo que importa son los problemas y las respuestas y no los inventos, las frivolidades y las tensiones», ha sido «muy bien entendido». Calvo apuntó que en Euskadi, «el voto necesario, el que va a ayudar a seguir trabajando, es el de la izquierda» que representan los socialistas «y no otro» porque, según remarcó, el PSOE es «la izquierda de gobierno, la que sabe llegar al poder para hacer política».

La agenda del día San Sebastián: A las 11.00 plaza Josu Artetxe de Larratxo, acto con Ernesto Gasco Irun A las 18.00, en la plaza Txanaleta acto con Denis Itxaso y José Antonio Santano.

La vicepresidenta recordó que conoce «desde hace mucho» a Ernesto Gasco, con quien compartió trabajo en el Congreso, y remarcó que, «sin duda, es el responsable de muchos de los éxitos de esta ciudad, y uno muy importante es seguir reduciendo el desempleo, dinamizando el comercio y la participación».

Gasco emplazó a los donostiarras a votar «con pasión e inteligencia». «Hay que hacer un voto útil para el progreso y eso en Donostia se llama Partido Socialista», remarcó el candidato a la Alcaldía. Afeó que existe un interés en que el PSE no gane porque «somos los únicos que podemos parar a la derecha», pero remarcó que «somos como las chicas de la Real Sociedad, que nadie pensaba que iban a ganar y ganaron, somos la opción ganadora y hoy más que nunca los partidos se deben jugar, porque no hay nada hecho», avisó.

El alcaldable donostiarra destacó que «allí donde hay un problema siempre hay un socialista que lo soluciona» y avisó de que mientras el PNV «mira de reojo a EH Bildu, el PSE siempre ha sabido qué es lo mejor para la ciudad». Describió que el socialista es el partido de la generosidad y el compromiso con sus ciudadanos», y advirtió de que «si no queremos poner en riesgo lo logrado estos años, si no queremos que vuelvan los tiempos complicados, si no queremos las consultas de autodeterminación, que tanto le gustan a Goia y que vota cada vez que puede, la garantía es Gasco, es un Gobierno del PSE fuerte en Donostia».

Itxaso alza la papeleta

En medio de una ovación, Itxaso alzó la papeleta del PSE para remarcar que es la única que puede hacer «recuperar alcaldías y ganar la Diputación». El candidato a diputado general del territorio defendió la importancia de la lucha contra la desigualdad porque, «solo superar esas brechas nos hará mejores». Se comprometió a ser un diputado general «de todos» frente al aspirante jeltzale, Markel Olano, al que «le queda grande la chaqueta de diputado general porque solo se dedica a mirar el color del carnet de los alcaldes».