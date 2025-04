Pedro Sánchez arropa hoy en Bilbao a Idoia Mendia y respalda su plan por dar «soluciones» para Euskadi. Horas antes de la visita, optimista tras ... el pacto con empresarios y sindicatos, reivindica la unidad ante el golpe del Covid-19, el más duro en 100 años. Admite que «el PNV es socio estratégico» pero avisa: «No estaremos en soluciones que dividan».

- ¿Le preocupa una abstención histórica el 12-J?

- Sin duda, por eso es tan importante acudir a las urnas. Más en este momento.

- ¿Apuesta por repetir el pacto PNV-PSE en Euskadi?

- La transversalidad siempre ha sido buena en Euskadi. Los gobiernos transversales, que no solo se basan en la identidad, ahora mismo cobran más actualidad como consecuencia de la pandemia. Tener una izquierda de gobierno sólida y fuerte en el Parlamento Vasco, y como consecuencia en el Gobierno Vasco, es la mejor garantía de que la recuperación económica que tendremos que abordar se haga desde una perspectiva de transformación digital, verde e inclusiva.

- ¿Hasta dónde puede llegar ese eje PNV-PSE? Usted sabe que los jeltzales en su programa electoral siguen defendiendo el derecho a decidir y una 'consulta habilitante', previa a la negociación de un nuevo proyecto de Estatuto con el Estado.

- El debate político después de la pandemia y de lo que hemos vivido creo que ha dejado algunas lecciones encima de la mesa. Una de ellas es la cogobernanza. Hemos gestionado una pandemia inédita de una manera razonablemente positiva, con sus errores y sus aciertos; uno de estos últimos han sido las conferencias de presidentes, con más de 30 reuniones del Consejo Interterritorial donde estaba el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Cogobernanza significa gobernar para todas las sensibilidades. Nosotros siempre vamos a estar en soluciones integradoras y no en soluciones que dividan a los vascos. Las identidades vasca, catalana o andaluza no son contrapuestas a la española, son complementarias y eso debe reinar en la toma de decisiones públicas.

-¿El PNV sigue siendo un socio estratégico en la legislatura española?

- Sin duda.

-¿Sobre el derecho a decidir no cabe ningún acercamiento?

-Creo que el PSE y el PSOE hemos hablado sobre esta cuestión, y mucho, e incluso hemos teorizado sobre ello; la democracia no es binaria, no es un sí o un no, incorpora muchos más matices. Tras el Covid lo hemos visto, esta es una crisis que no atiende ni a fronteras ni a ideologías ni a proyectos políticos ni a creencias religiosas.

-¿Será algún día factible un tripartito de izquierdas entre el PSE, EH Bidu y Elkarrekin Podemos?

- La candidata del PSE ha dicho claramente cuál es su preferencia sobre la gobernabilidad tras el 12 de julio. Nosotros salimos a ganar las elecciones y la propia Bildu también ha rechazado la fórmula.

- Generó en su momento polémica el pacto parlamentario entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. ¿Hasta dónde pueden llegar los acuerdos con EH Bildu?

- Nosotros hemos defendido desde el principio de la pandemia que ante una emergencia sanitaria de estas características o había unidad o difícilmente podíamos hacer frente a un virus desconocido para la ciencia. Esa unidad la hemos ejercido con las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios. Con aquel grupo parlamentario que quería hacer política, hemos hecho política, hemos tenido una actitud abierta y constructiva. Vamos a hacer política y vamos a pactar con aquellas formaciones políticas que estén dispuestas a dialogar y a llegar a acuerdos. Somos un Gobierno que tiene 155 escaños, que no suma la mayoría absoluta, en un Parlamento muy fragmentado, con intereses contrapuestos. Vamos a dialogar con todas las fuerzas parlamentarias. Lo llamativo de aquel pacto es que era para prorrogar el estado de alarma, un instrumento que ha resultado eficaz para proteger la salud pública y salvar vidas. Las medidas de confinamiento en nuestro país, según estudios independientes como el del Imperial College, han supuesto salvar 450.000 vidas. Quien ha dado la espalda a esa responsabilidad de Estado ha sido precisamente el Partido Popular.

-¿Y no le incomoda a la hora de pactar que EH Bildu siga sin condenar rotundamente el terrorismo del pasado?

- ¡Cómo no me va a incomodar! Pues sin duda alguna, faltaría más. Lo que pasa es que quienes eligen a sus representantes en el Parlamento no soy yo ni es usted, es el conjunto de la ciudadanía vasca y española. Y hay que respetar la legitimidad que tienen todos los grupos parlamentarios y lo que vota la ciudadanía. La discrepancia de fondo que yo pueda tener con esa formación política es clara. Yo soy secretario general de un partido que tiene víctimas del terrorismo. Lo que pasa es que no lo suelo decir como hacen otros partidos. Porque da la impresión de que si no lo dices, no te importa. Nosotros tenemos también nuestra memoria y nuestras convicciones.

-Admite usted que el PNV es un aliado estratégico, pero los jeltzales apuntan ya «tentaciones recentralizadoras» en su Gobierno. El mismo Urkullu dice que Euskadi hubiera gestionado mejor la pandemia sin mando único y sin estado de alarma...

-En todos los debates que hemos tenido en la conferencia de presidentes, el Gobierno ha tenido siempre una máxima: no entrar en ningún tipo de discrepancia ni de confrontación, aunque pudiéramos tener algunas dudas sobre la gestión de algunos gobiernos autonómicos. El Gobierno de España durante el estado de alarma no ha sustraído ninguna de las competencias de las comunidades autónomas. Han seguido gestionando la sanidad, las residencias de mayores, han seguido accediendo a los mercados internacionales para comprar equipos de protección, respiradores. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido coordinar esa tarea y complementarla. Porque, efectivamente, 47 millones de ciudadanos, si vamos a un mercado muy tensionado, son más que si va un gobierno autonómico con una dimensión de población inferior. El plan de desescalada, que se ha gestionado de manera ejemplar, fue pactado con las Comunidades Autónomas. La nueva normalidad se pactó con ellas. Seguro que hemos podido hace muchas cosas mejor, pero el estado de alarma ha funcionado. Hablar desde los egoísmos localistas hace un flaco favor a la ciudadanía. Pero me gustaría lanzar un mensaje optimista.

-¿En qué sentido?

- Las comunidades han mejorado mucho su capacidad de detección precoz. Somos uno de los países que más PCR está haciendo en la población. También hay una responsabilidad individual. Vamos en el buen camino. No va a haber riesgo cero mientras exista el virus. Pero quiero trasladar un mensaje de tranquilidad y cierto optimismo. Tenemos que animar la economía y recuperar nuestros viejos hábitos.

-¿Se puede gobernar a la vez con el apoyo de dos aliados tan diferentes como Esquerra y Ciudadanos?

- La unidad y la recuperación son dos caras de la misma moneda. Lo que hemos hecho esta semana con los agentes sociales y empresariales para la reactivación económica y el empleo es el mejor ejemplo para la política, por cómo han entendido que estamos ante la mayor crisis económica en los últimos 100 años. No lo digo yo, lo dice la canciller Merkel. La unidad es esencial y no vamos a renunciar a fraguar acuerdos con todas las fuerzas políticas para lograr esa unidad. En segundo lugar, tendemos la mano a ERC, con la que tenemos afinidades en cuestiones de política social. Somos dos formaciones políticas de izquierda, progresistas... Pero es cierto que durante estos meses ha habido una novedad en el sistema parlamentario español y es que Ciudadanos ha decidido ser útil. Cuando un partido como el PP abandona su sentido de Estado y deja huérfano ese espacio de pacto hacia hacia Ciudadanos, formación con la que yo tengo enormes discrepancias -y votó en contra mi investidura- debiera hacer recapacitar al PP. En todo caso, bienvenido sea ese cambio de actitud. Tenemos un horizonte de cuatro años. Es el Parlamento el que tiene que dar cauce a unos Presupuestos hoy más necesarios que ayer para recuperar la economía y el empleo.

- ¿Y si no consigue sacar los Presupuestos adelante?

- Aquí hay dos fases. El primer hito, tan importante como nuestro ingreso en la Unión Europea, los fondos estructurales o la entrada en vigor del euro, es el fondo europeo para la reconstrucción. Y, en segundo lugar, tenemos que aprobar unos Presupuestos. No concibo no aprobar unos Presupuestos ante la mayor crisis económica, sanitaria y social de los últimos cien años en nuestro país y en el mundo. A esta pandemia no le podemos dar respuesta con los Presupuestos de Montoro.

- ¿Qué balance hace de su relación con Unidas Podemos en el Gobierno de coalición?

- Positiva, la pandemia ha soldado la relación, es evidente que hemos sufrido una operación de acoso y derribo por parte de la derecha y la ultraderecha, todos los españoles lo han visto, y ha salido reforzado el Gobierno de coalición, del que estoy muy orgulloso.

- ¿O sea que ya duerme más tranquilo por las noches...?

- Sí, sí... (risas). Sin duda alguna la coalición ha salido fortalecida... Mal que le pese a la derecha, esta legislatura durará cuatro años porque España necesita estabilidad y porque necesitamos hacer reformas porque esta crisis ha acelerado muchos cambios.

- Usted pide el apoyo de la derecha, pero ¿se ha movido lo suficiente para ello?

- El Gobierno de España ha hablado con todos los actores políticos y sociales, el problema es que el PP ha visto que el virus no era un enemigo común sino un instrumento para ver si podían derribar al Gobierno de España. Y se han mimetizado con la estrategia de la ultraderecha, y se han ido aislando.

- ¿Ve viable una salida política al conflicto de Cataluña a medio plazo?

- No va a ser sencillo, vamos a un proceso electoral pronto en Cataluña, veremos qué mayorías se dan luego... Cataluña necesita un horizonte de estabilidad, sin duda alguna hay un conflicto político que se tiene que resolver con el diálogo, dentro del marco de la legalidad constitucional.