Casado cuestiona que los secesionistas hayan adquirido la condición de diputados Pablo Casado, líder del PP. / Ep El líder del PP se plantea si los independentistas cometieron «perjurio» y sostiene que Sánchez ha garantizado indultos a cambio de su investidura NURIA VEGA Madrid Miércoles, 22 mayo 2019, 14:56

No se ajustaron a los usos del Congreso y los diputados de Esquerra y Junts per Catalunya recurrieron el martes a expresiones variables para acatar la Constitución. Algunas promesas incluyeron «lealtad al mandato democrático del 1 de octubre» y Oriol Junqueras se refirió a sí mismo como «preso político». A eso se agarra ahora el presidente del PP para cuestionar que algunos de ellos hayan completado correctamente el proceso legal.

«Nosotros pensamos que hay varios diputados que no lo son a día de hoy -ha advertido Pablo Casado-, porque han utilizado una fórmula que, en nuestra opinión, no es aceptable. Por tanto, hay que revisarlo y, si no han adquirido la condición como parlamentarios, se tendrían que tomar las medidas de convocatoria de nuevas sesiones parlamentarias».

El líder de los populares ha añadido, incluso, que en su partido «analizarán» la figura de «perjurio» por si fuera aplicable y la actitud de los independentistas mereciera reproche penal. «Está presente en otros ordenamientos jurídicos. Es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o de forma ofensiva contra la legalidad».

24 horas después de una tensa sesión constitutiva, el líder de los populares cree que la de ayer fue la «foto de la legislatura» recién estrenada. Un tiempo en el que insiste en denunciar pactos soterrados entre en el Gobierno, aún en funciones, y los independentistas. No es una tesis nueva. El PP advirtió de esos supuestos tratos los meses previos a la convocatoria de elecciones, pese a que finalmente los Presupuestos naufragaran y Sánchez tuviera que abrir las urnas. «Lo que estamos viendo es que de aquí al 26 de mayo van a ocultar lo que ya han pactado, que es escaños en una investidura a cambio de indultos», ha reiterado hoy en un acto en Barcelona tras el saludo de ayer entre Pedro Sánchez y Junqueras en el Congreso.

En Cataluña, los populares aspiran ahora a mejorar en las elecciones municipales el resultado del 28 de abril, cuando sus 200.209 votos en este territorio se tradujeron sólo en un escaño para Cayetana Álvarez de Toledo.