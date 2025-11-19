Así es Clara Nux, la trabajadora digital que nace para integrarse en equipos comerciales: «Potencia a los trabajadores y multiplica resultados»

Jesús Falcón San Sebastián Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

Los asistentes impulsados con inteligencia artificial están aumentando su influencia, hasta el punto de empezar a coger empaque a la hora de desarrollar tareas cada vez más completas. Así lo demuestra el lanzamiento de Clara Nux, una «trabajadora digital» orientada al ámbito comercial. Se trata de una iniciativa de Nuxia, empresa de tecnología especializada en IA y computación en la nube que ofrece esta nueva solución con el objetivo de ayudar en la captación y gestión de clientes mediante la automatización de procesos de ventas, la identificación de leads de alto valor y la ejecución de comunicaciones personalizadas.

Clara Nux aspira a integrarse en las compañías como una componente más del equipo de ventas, «manteniendo disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin interrupciones y ofreciendo resultados medibles». Su enfoque se basa en inteligencia artificial, automatización y análisis avanzado de datos.

Javier López de la Morena, CEO de Nuxia, explica que «Clara Nux automatiza tareas repetitivas del proceso comercial, como la entrada de datos, seguimiento de prospectos o enriquecimiento de bases de datos, permitiendo que los equipos humanos puedan concentrarse en lo verdaderamente estratégico: construir relaciones, negociar y cerrar acuerdos».

A diferencia de soluciones como chatbots o asistentes virtuales, Clara Nux es presentada como «un agente autónomo», pues sus capacidades le permiten analizar información, tomar decisiones y optimizar procesos empresariales sin requerir intervención humana. Entre sus funciones principales se incluye la automatización de procesos (RPA) para gestionar eficientemente un 'pipeline' (secuencia de procesos) de alto volumen y eliminar tareas manuales.

También proporciona análisis y visualización de datos, generando informes detallados sobre el rendimiento de ventas, la calidad de los leads y las tasas de conversión. Utiliza el aprendizaje automático para mejorar continuamente la puntuación de leads y predecir resultados a partir de cada interacción. Además, el procesamiento de lenguaje natural le permite crear comunicaciones personalizadas y responder consultas de forma inteligente y empática.

Sincroniza datos y envía comunicaciones

Esta trabajadora digital también posee la capacidad de integrarse con sistemas clave como CRM, ERP o APIs, «asegurando una sincronización completa de datos y operaciones». En términos de seguridad, Clara Nux cumple con los estándares de privacidad más altos, incluyendo la Ley de IA de la Unión Europea, y garantiza la gestión segura de datos. Adicionalmente, puede extraer información relevante de imágenes para enriquecer los perfiles comerciales y proporciona datos procesables y verificados a través de análisis avanzado.

Según la compañía, Clara Nux es capaz también de llevar la comunicación automatizada y personalizada a gran escala a través de correos electrónicos adaptados según datos clave (como sector, cargo o tamaño de empresa), y utiliza comunicación multicanal conectándose con clientes por correo electrónico, WhatsApp o LinkedIn. Otras funciones son la limpieza y expansión de bases de datos, normalizando y validando información y la identificación de responsables clave dentro de las cuentas objetivo.

Diego Fernández, CTO de Nuxia, destaca que «con Clara Nux, las empresas no solo optimizan sus procesos comerciales, sino que potencian la inteligencia colectiva de sus equipos; es una aliada estratégica que aprende, se adapta y multiplica los resultados». Esta solución está diseñada para empresas que buscan escalar su operación comercial sin comprometer la calidad de las relaciones con sus clientes.

