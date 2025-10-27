Alerta de la Autoridad Vasca de Protección de Datos sobre las conversaciones íntimas con ChatGPT La AVPD ha advertido sobre el riesgo que supone para la privacidad el uso de la nueva funcionalidad de esta herramienta de inteligencia artificial con contenido erótico

J. Falcón San Sebastián Lunes, 27 de octubre 2025, 13:39

La Autoridad Vasca de Protección de Datos (AVPD) ha emitido una «seria advertencia» este lunes sobre los riesgos significativos que conlleva para la privacidad de la ciudadanía la nueva funcionalidad de ChatGPT que permitirá mantener conversaciones de contenido erótico. Según Unai Aberasturi, presidente de la AVPD, el riesgo se centra en la revelación de información privada. «Más allá de otras consideraciones debemos tener en cuenta que al tener una conversación erótica con la inteligencia artificial estamos revelando datos personales privados que nos pertenecen», avisa.

La autoridad de protección de datos ha desglosado las preocupaciones específicas que rodean el uso de esta tecnología. En primer lugar, se advierte que sostener conversaciones íntimas con la Inteligencia Artificial implicará la necesidad de verificar la edad. Este proceso podría requerir la aportación de datos personales que podrían incluir información biométrica, como, por ejemplo, el reconocimiento facial.

Además, Aberasturi ha hecho hincapié en que las huellas digitales no son anónimas cuando se utilizan este tipo de herramientas. La plataforma puede recabar una amplia gama de información de los usuarios, incluyendo:

- La identidad de la persona usuaria

- La dirección IP

- El historial de interacciones

- Los metadatos

- Los patrones conversacionales

- El contenido de las conversaciones

Todos estos datos recabados pueden ser utilizados con fines como el perfilado o para entrenar la tecnología.

Contenido «altamente sensible»

Como aspecto novedoso y fundamental, la AVPD subraya que estos datos personales «toman una nueva dimensión al tratarse de contenido íntimo». Esta característica convierte a las conversaciones eróticas a través de ChatGPT en «un contenido altamente sensible», lo que agrava significativamente el peligro en caso de filtración y/o exposición de estos datos.

Ante este escenario, la AVPD ha anunciado que, cumpliendo con su función de sensibilizar a la ciudadanía vasca sobre el derecho fundamental a la privacidad, permanecerá «especialmente vigilante ante el proceder de las plataformas tecnológicas». Aberasturi ha realizado un llamamiento a las empresas desarrolladoras para que «informen claramente sobre qué datos se recogen, con qué finalidad y cómo se protegen los derechos de las personas usuarias».

El presidente de la AVPD remarca además que la protección de la privacidad debe ser considerada un «pilar fundamental en la construcción de una sociedad digital democrática,» especialmente en el contexto de tecnologías tan disruptivas como la Inteligencia Artificial. Finalmente, la Autoridad Vasca de Protección de Datos informa que, como medida preventiva, pondrá en marcha una campaña de sensibilización en las próximas semanas con el objetivo de advertir a la ciudadanía sobre los peligros mencionados.

