Pilar Cancela llama a luchar contra los bulos migratorios: «El verdadero efecto llamada es la economía» La secretaria de Estado apela a «contraponer el discurso de la dignidad humana» y combatir «contudentemente» los «mantras» sin sustento científico, alertando del ataque frontal a los derechos desde las instituciones

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha instado a la sociedad y las instituciones a «contraponer el discurso de la dignidad humana, de los derechos humanos y, sobre todo, combatir esos bulos», en el marco del I Congreso de Derecho de Extranjería celebrado en Bilbao. La representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones centró su discurso en la urgente necesidad de desmantelar los «discursos de odio» que están «demonizando» a los migrantes y en enfrentar «contudentemente» los «mantras» que carecen de sustento científico.

En su reflexión sobre los delitos y los discursos de racismo, odio y xenofobia, Cancela lamentó que esta problemática «no es una cuestión exclusiva de España, es una cuestión amplificada en el mundo, que miméticamente se reproduce y además con los mismos argumentos, con las mismas formas y con la misma insistencia, tesón y fuerza».

El mito de la «invasión» irregular

Para ilustrar la desconexión entre la realidad migratoria y los discursos de confrontación, la secretaria de Estado abordó directamente uno de los argumentos más recurrentes: el de la «invasión». Cancela aludió específicamente a frases como 'nos están invadiendo estos que vienen de África, en los cayucos y en las pateras'. En contraste con este relato, la secretaria de Estado precisó que, del 100% de los flujos migratorios que llegan a España, solo el 5% lo hace en situación de irregularidad, y la inmensa mayoría de las personas entran por los aeropuertos.

Además de desmentir estas narrativas, Cancela alertó sobre la gravedad del debate actual, señalando que en materia de migración se está dando «un retroceso evidente» en algunos países, y que temas que conciernen a «la dignidad humana y los derechos humanos» están siendo atacados.

«Pensamos que nunca habría un atrevimiento -por calificarlo de una manera suave- a cuestionarlo, pero no solamente a cuestionarlo, sino a atacarlo frontalmente desde las instituciones y a veces desde las instituciones que dirigen países, lo cual nos sitúa evidentemente en una situación de inestabilidad brutal y del propio cuestionamiento de la democracia,» remarcó Cancela.

El efecto llamada de la economía

Como principal arma contra los «discursos de odio», Cancela contrapuso los datos económicos de España. La secretaria de Estado insistió en que el verdadero 'efecto llamada' no es resultado de políticas laxas, sino de la prosperidad económica que los propios migrantes ayudan a sustentar. Pilar Cancela ha asegurado que el verdadero «efecto llamada son los datos de crecimiento económico que tiene España, de oportunidad de empleo y de ir a un país estable, donde puedes desarrollar tu vida, donde hay derechos, un sistema público que sostiene una sanidad, una educación y una perspectiva de vida con dignidad».

En este sentido, enfatizó que la previsión es que el crecimiento de empleo en España se mantiene, en una parte muy importante, por la aportación al mercado laboral de las personas extranjeras. Actualmente, 7 millones de personas extranjeras están trabajando en España, cotizando a la Seguridad Social y pagando sus impuestos, siendo el 14% de los cotizantes.

Gestión frente a contención

Frente a quienes abogan por el cierre de fronteras, Cancela sostuvo que la movilidad humana es inevitable, ya que existen 58 conflictos vivos en el mundo que obligan a las personas a moverse. El reto, según Cancela, es gestionar «esa enorme oportunidad» de los flujos migratorios. Ella aseguró que «la movilidad humana nadie la va a parar, ni los muros ni los barcos apuntando a disparar a no sé quién».

Por ello, la clave es combinar conceptos que no son incompatibles: «una política migratoria de derechos humanos» con «una migración regular, segura y ordenada». La secretaria de Estado recalcó que la movilidad humana «no la va a parar nadie, ni los muros ni barcos apuntando a disparar a no sé quién. Eso no es una realidad que podamos contener».