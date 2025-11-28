Los periodistas de información ambiental concluyen que los bulos «oscurecen el debate público» y ponen en riesgo vidas humanas La presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental advierte que la información inexacta genera retrasos en decisiones políticas urgentes y ha provocado muertes, como se vio en la DANA de 2024. La vicepresidenta Sara Aagesen insiste en la necesidad de anclarse en la ciencia ante la desacreditación sistemática del trabajo riguroso.

J. Falcón Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

La especialización periodística y el rigor profesional se han erigido como la defensa principal contra el auge de la desinformación y los bulos que circulan en las redes sociales, según las conclusiones del XVI Congreso de Periodismo Ambiental de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), celebrado en Madrid. El congreso, que se desarrolló desde el miércoles hasta el jueves, reunió a líderes del sector de la comunicación ambiental para discutir la función esencial del periodismo especializado frente a la desinformación. Bajo el lema 'Ante los bulos... Vamos a contar verdades', la presidenta de APIA, María García de la Fuente, enfatizó que si bien la premisa puede sonar redundante, define la labor fundamental de la profesión.

Los participantes coincidieron en señalar que la difusión de información inexacta y los bulos generan demoras en la toma de decisiones políticas urgentes y representan un peligro directo para la vida humana. García de la Fuente afirmó que la difusión de información falsa, a menudo malintencionada, debería acarrear consecuencias legales debido al daño considerable que inflige a la sociedad. La presidenta de APIA recordó que los bulos han llegado a provocar la muerte de personas, citando como ejemplo lo ocurrido durante la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024.

Newsletter

El debate se centró en cómo las plataformas sociales han amplificado estos fenómenos. Los expertos señalaron que la desinformación ha encontrado su «caldo de cultivo» precisamente en las redes sociales, un espacio donde circula a alta velocidad. El trabajo de desmentir estos bulos, en cambio, requiere tiempo, recursos, fuentes y datos.

Carlos Elías, director de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Carlos III de Madrid, puso en tela de juicio la eficacia real de las plataformas de verificación de hechos o 'fact-checking'. Elías argumentó que la proliferación de «hechos alternativos» se debe a la subjetividad del receptor, para quien las opiniones se transforman en realidades sustitutas. Este fenómeno, unido al creciente escepticismo y la aparición de «burbujas informativas», contribuye a la normalización de ideas sin base científica, como el terraplanismo. Además, se destacó que los grandes comunicadores públicos ya no son siempre los medios tradicionales, sino actores políticos que alcanzan altos niveles de interacción en redes sociales.

Amplificación por las redes sociales

En el foro se abordó cómo, a pesar de que los escépticos ecológicos pueden ser un nicho reducido, sus posturas son significativamente amplificadas a través de las redes sociales. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, manifestó la preocupación de su ministerio por la desacreditación sistemática del trabajo científico y del periodismo riguroso. Aagesen insistió en la necesidad de anclarse en la ciencia y la información contrastada y rigurosa, ya que la desinformación «oscurece el debate público» y «siembra dudas» sobre asuntos fundamentales.

En la mesa redonda «La desinformación ante las catástrofes naturales y el cambio climático», se analizaron las consecuencias de la difusión de mensajes negacionistas y la politización de las decisiones técnicas, a propósito de la reciente DANA en Valencia. Ferrán Dalmau, ingeniero forestal y perito en gestión de incendios, advirtió que la falta de rigor puede convertirse en un asunto de protección civil, y resumió su postura señalando que «el negacionismo mata». Rubén del Campo, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), remarcó la necesidad de que los especialistas en divulgación se esfuercen por transmitir la información con claridad, sin asumir que toda la población comprende los conceptos técnicos. La presidenta de APIA, María García de la Fuente, también recordó que el auge de la desinformación ha sido utilizado para desacreditar instituciones como AEMET.

Bulos sobre sostenibilidad

Los patrocinadores del evento también aportaron casos prácticos relacionados con falsedades en sus sectores, incluyendo la gestión ambiental, el reciclaje de envases, el tratamiento de neumáticos, aceites industriales y residuos electrónicos. Por ejemplo, directivos como Isabel Goyena de ANAIP señalaron percepciones erróneas en la opinión pública sobre la sostenibilidad de ciertos envases, desmontando creencias extendidas como que el cartón o los bricks son más sostenibles que el plástico, a pesar de que este último puede ofrecer ventajas operativas en el reciclaje debido a su composición más simple.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, subrayó que los periodistas medioambientales, gracias a su formación específica, están mejor equipados para identificar las inexactitudes y medias verdades, lo que les permite abordar temáticas técnicas que los propios expertos científicos a menudo no pueden comunicar eficazmente a la sociedad. Por ello, se defendió la verificación de la información como una práctica insustituible y se reafirmó la importancia de la especialización como herramienta crucial para garantizar la información de calidad.