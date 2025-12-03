Navarra lanza una campaña para luchar contra las 'fake news': «Suponen un peligro para la democracia» El gobierno de Navarra el lanza la campaña 'Que no te la líen' para contribuir a que la ciudadanía distinga la información veraz de modalidades engañosas

El Gobierno de Navarra ha lanzado una campaña institucional con el objetivo de reivindicar la información veraz y plural utilizando ejemplos de 'fake news' locales, como el supuesto metro en la Plaza del Castillo o el parque de atracciones en Olite, «ante la preocupación del 69% de los ciudadanos sobre la veracidad en Internet». Bajo el lema «Que no te la líen» confían en ayudar a defender la información veraz y plural y alertar a la ciudadanía sobre los peligros de los bulos. La iniciativa se basa en la creación de «noticias ficticias locales» o 'fake news' forales, diseñadas para ser «verosímiles, pero radicalmente falsas».

Entre los ejemplos de bulos utilizados se encuentran el anuncio de obras en la Plaza del Castillo para construir la primera estación de metro y la noticia de que el Palacio de Olite acogerá el mayor parque de atracciones de Europa. Estas falsas noticias, que incluso están acompañadas de imágenes manipuladas y una estructura informativa con apariencia de verdad, buscan poner en evidencia el riesgo de creer un bulo si no se contrastan las fuentes o se hace una lectura superficial.

Los bulos, «un peligro para la democracia»

La campaña responde a una realidad preocupante: 7 de cada 10 personas declaran tener dificultades para distinguir una noticia real de una falsa. Además, según el Informe Digital News Report 2025, elaborado por la Universidad de Navarra en el marco del proyecto del Instituto Reuters, el «69% de la ciudadanía española está preocupada por lo que es real o falso en Internet».

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Félix Taberna, explicó que esta campaña se enmarca en la estrategia impulsada a nivel de la Unión Europea para contrarrestar la desinformación, un fenómeno que considera un «peligro para la democracia» al poder intervenir en procesos soberanos, como el resultado de unas elecciones.

Taberna insistió en la importancia de que la ciudadanía desarrolle criterio. El mensaje clave de la campaña insta a la población a dedicar tiempo a analizar la veracidad de lo que leen, recordando: «Que no te la líen. Y, antes de compartir, piensa y comprueba que sean fuentes identificadas y fiables. Contrasta, duda y pregunta».

El Ejecutivo foral subraya que el problema radica en que demasiadas personas se dejan llevar por el titular, a menudo sensacionalista, sin profundizar en la información. El objetivo es evitar que la ciudadanía sirva de correa de transmisión de información falsa o sesgada.

Compromiso con la alfabetización mediática

El Gobierno de Navarra busca contribuir a la alfabetización mediática y ayudar a distinguir la información veraz de modalidades tendenciosas como los titulares cebo o 'clickbait'. La campaña también reivindica el valor de los profesionales del periodismo y las empresas de comunicación que operan con rigor como fuentes de información veraz y opinión plural autorizada.

La campaña, que cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, se dirige al conjunto de la sociedad, pero pone especial atención en dos segmentos considerados más vulnerables a los bulos:

- Personas jóvenes (menores de 30 años), quienes según los datos se informan y conforman su opinión utilizando solo fuentes digitales y redes sociales

- Personas mayores, que combinan el consumo de medios de comunicación y redes sociales tras finalizar su etapa laboral

Difusión multicanal

La campaña se difunde ya a través de diversos formatos y canales, incluyendo un vídeo, cartelería y cuñas de radio. Los vídeos, disponibles en euskera y castellano, muestran a presentadores de informativos dando a conocer los bulos con imágenes que les otorgan veracidad, para luego desmentirlos.

La difusión abarca redes sociales (Facebook, Instagram y Tik Tok), prensa escrita y digital, radios generalistas y musicales, televisiones locales y soportes urbanos como marquesinas en Pamplona/Iruña y Comarca, Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla, además de lonas instaladas en el Palacio de Navarra.

Para complementar la información, el Gobierno de Navarra ha habilitado el espacio web quenotelalien.navarra.es.