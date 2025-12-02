Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo» Una nota en viviendas y mensajes de WhatsApp alertan sobre un supuesto grupo de «ladrones» que iría puerta por puerta afirmando que necesitan verificar identificaciones para el próximo censo

Los bulos no dejan de sorprender por su gran capacidad de expansión, su longevidad y su resistencia a los desmentidos. Esta vez nos llega el aviso de presencia de ladrones que supuestamente visitan viviendas haciéndose pasar por personal del Instituto Nacional de Estadística. Un texto que circula recurrentemente por redes sociales y WhatsApp y que esta vez ha sido visto en el portal de una comunidad de vecinos. Como todos los bulos, su objetivo es desinformar y alarmar.

«Estimados vecinos, hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta con documentos y membretes del Ministerio de Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Son ladrones», comienza la nota encontrada en un portal de una comunidad de Pamplona y colocada por la empresa administradora de la finca. El aviso es prácticamente idéntico a los que circulan por los móviles y redes sociales desde hace un tiempo y que la Policía Nacional ya ha desmentido en varias ocasiones.

Según el texto de la alerta, estos supuestos empleados afirman necesitar verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Para llevar a cabo el engaño, los impostores estarían equipados con una computadora portátil y una máquina biométrica. «Muestran un menú y una lista de todos los nombres, y solicitan a la persona ser fotografiada o que se le tome una huella digital, bajo algún esquema», añade la nota.

El administrador de fincas advierte a los vecinos de esta comunidad que no existe tal iniciativa por parte del gobierno, que todo es falso, y recomienda no dar ninguna información a los supuestos ladrones, que no existen. El aviso original, compartido en varios grupos, incluso identifica a los supuestos perpetradores como un matrimonio de ladrones españoles que utilizan una Fiat Ducato Blanca e incluso añaden el número de la matrícula.

Bulo confirmado

A pesar de la alarma vecinal, las autoridades confirman que la estafa que describe este aviso no existe. La Policía Nacional de España ha asegurado desde su perfil oficial en la red social X (anteriormente Twitter) que el mensaje que alerta de supuestos ladrones que irían de puerta en puerta con la excusa de realizar un censo es falso. La recomendación oficial es no alarmarse, no reenviar la información y acudir a fuentes oficiales para verificarla.

Este mensaje forma parte de un bulo recurrente que ha circulado en varios países desde 2024. Versiones anteriores de esta cadena ya habían alertado sobre la suplantación de «empleados de Asuntos Internos» en países como Colombia, Argentina y Ecuador.

Las autoridades recuerdan que no es la primera vez que circulan cadenas de WhatsApp que difunden falsos avisos sobre métodos para robar de los que no hay constancia. La recomendación general a la ciudadanía es estar atentos y conscientes de que se trata de un fraude.