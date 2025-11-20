Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Solamente un 13% de los jóvenes vascos son capaces de identificar los bulos «con seguridad»

El Observatorio Vasco de la Juventud señala que siete de cada diez utilizan las redes sociales para informarse de la actualidad

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

Un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud señala entre sus conlusiones que siete de cada diez jóvenes vascos (el 75%), utilizan las redes sociales para informarse de la actualidad. Un hábito de uso que también les hace ser más vulnerables a la desinformación y los bulos: el 78% reconoce haber estado expuesto a bulos durante la última semana, pero solo uno de cada diez jóvenes (poco más del 13%) son capaces de identificarlos «con seguridad».

Para informarse, Instagram es la más escogida por los jóvenes encuestados (el 60% la utiliza todos los días con este fin). Por detrás se encuentran otras como WhatsApp (41%), TikTok (38%), YouTube (22%), y X, antes Twitter (casi el 21%).

El estudio ha incluido este año una serie de novedades, como por ejemplo un módulo que contrasta la exposición a contenidos online controvertidos (mensajes antiinmigración o críticas a la democracia, por ejemplo) con las opiniones reales que la juventud tiene sobre esos temas. El 30% reconoce ver todos los días comentarios antiinmigratorios; el 28% visualiza a diario críticas al funcionamiento de la democracia; casi el 24% se expone cada día a mensajes de rechazo a las políticas de igualdad de género, y el 10% recibe contenidos negacionistas del cambio climático.

De todas formas se destaca que, en este caso, mayor exposición no significa mayor adhesión, ya que la mayor parte de los consultados apoyan la igualdad de género (el 87%), la igualdad entre autóctonos e inmigrantes (casi el 90%), y confían que la democracia es el mejor sistema.

Cuando se pregunta si «se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres», el 67,5% de los jóvenes rechaza esta afirmación y el 26,2% la apoya pero al mirar por sexo se observa que el 38,2% de los hombres está de acuerdo con esa frase, más entre los de 15 a 24 años. En todoc caso, las posturas abiertamente negacionistas sigue siendo minoritarias. El 89,3% rechaza que la violencia de género sea un «invento ideológico».

