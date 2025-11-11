La Federación LGTBI+ denuncia una estrategia «organizada» de odio en X que triplica el uso de cuentas falsas El 5,7% de los perfiles en esta red social que publicaron mensajes de ocio hacia el colectivo eran bots, lo que refuerza la idea de un mayor nivel de organización para difundir contenidos hostiles

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (LGTBI+) ha presentado su investigación 'Estado del Odio LGTBI+ 2025-Discursos de Odio en X', elaborado en colaboración con la agencia 40dB. El informe confirma la existencia de estrategias organizadas en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) cuyo objetivo es deshumanizar a las personas LGTBI+ y patologizar sus orientaciones sexuales o identidades de género.

El estudio, que analizó 28.046 tweets publicados entre el 28 de mayo y el 10 de julio de 2025, periodo que cubre el Orgullo LGTBI+, subraya que este evento, al ser un marco temporal clave de gran visibilidad, intensifica la conversación y multiplica los mensajes de rechazo en redes.

Organizados con bots

Uno de los hallazgos más notables del informe es el alto grado de organización en la difusión de mensajes hostiles. La investigación detectó que un 5,7% de las cuentas que publicaron tweets de odio hacia el colectivo eran «cuentas matrícula» o potenciales bots. Este porcentaje es altamente significativo, ya que triplica la proporción media de cuentas bot existente en la red social X (que se situaba en torno al 1,9% en 2023). Este índice «refuerza la idea de que se está dando actualmente un mayor nivel de organización en la difusión de mensajes de odio hacia el colectivo».

La actividad de estas cuentas bot aumentó a partir de la segunda semana de junio, coincidiendo con el inicio de las celebraciones del Orgullo 2025. En muchos casos, los mensajes difundidos por estos perfiles se repiten de forma idéntica, lo que indica una acción organizada.

Ataques personalizados y narrativas de ocio

El análisis demostró que el odio no es monolítico, sino que cada subgrupo dentro del colectivo LGTBI+ es atacado de forma particular:

- Hombres gais: Son el colectivo más atacado, mencionados en 7 de cada 10 publicaciones discriminatorias. El discurso se centra en insultos que feminizan de forma ofensiva (como «locas» o «mujer») y a la vez, de forma contradictoria, se les acusa de practicar la misoginia o machismo.

- Mujeres lesbianas: El término «degenerada» se repite con fuerza, reflejando una mirada represiva hacia quienes no se ajustan a la norma heterosexual.

- Personas bisexuales: El imaginario de odio gira en torno a la hipersexualización, acusándolas de ser «promiscuos» y «viciosos».

- Personas trans: La vejación se centra en la negación y degradación de su identidad. Es común el uso de la palabra «travesti» y se las dibuja como una «amenaza a la infancia», vinculando este discurso al enarbolado por grupos de extrema derecha.

Además de los ataques personalizados, existen narrativas comunes que buscan la deshumanización:

Narrativas del odio 1 Patologización y descalificación moral: El uso de términos como «degenerados» y expresiones como «enfermo mental» o «psicópatas bastardos» busca negar la condición humana y los derechos fundamentales del colectivo, lo que «legitima y normaliza el odio» 2 Criminalización de los avances sociales: El término «paguita» se proyecta sobre el colectivo LGTBI+ para criminalizar los avances y logros sociales como «privilegios injustificados», construyendo una narrativa de «víctimas profesionales»

María Rodríguez, responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal LGTBI+, explicó que este discurso utiliza la descalificación moral como argumento para «situar [al colectivo] como una amenaza para la sociedad y sus valores. De esta manera, lo que no es humano no merece derechos, por lo que ese odio parece legítimo».

En cuanto a las emociones dominantes detectadas en los mensajes de odio, el análisis de sentimiento señala el asco y la tristeza. El asco refleja el rechazo y estigma, mientras que la tristeza se manifiesta en mensajes paternalistas o condescendientes que evidencian una «sensación de superioridad» sobre el colectivo.

Fobia como arma política

El informe detalla que el discurso de odio presenta una marcada fragmentación y transversalidad, circulando ampliamente entre distintas comunidades. Una de las comunidades más activas está políticamente confrontada, centrada en ideología y ataques directos.

La LGTBIfobia se utiliza como un arma contra el gobierno. Los insultos adquieren un trasfondo de rebeldía política contra el ejecutivo, ya que se le identifica con la comunidad LGTBI+. Además, el rechazo a la diversidad identitaria se refleja en críticas a las políticas de igualdad y, de manera destacada, a la «ley trans».

Petición de un pacto de Estado

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, advierte sobre las repercusiones de este odio en línea. «El peligro de esta narrativa que inunda las redes sociales es que ese odio se traduce en violencia en las calles contra personas LGTBI+ reales», señaló, indicando que estos mensajes «generan un caldo de cultivo que provoca directamente agresiones, insultos, intimidación, acoso y discriminación».

Ante este panorama, la Federación exige la aprobación urgente de un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los Grupos en situación de Vulnerabilidad.

Iglesias también hizo un llamamiento a que España adopte la legislación europea DSA (Ley de Servicios Digitales), que prohíbe explícitamente la difusión de odio a través de las redes sociales. Aunque el análisis se centró en X, la presidenta advirtió que han detectado la réplica de estas mismas estrategias y mensajes de odio en otras plataformas como Instagram y TikTok.