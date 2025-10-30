Elisa Mouliaá ventila teorías de la conspiración, desde «virus para controlar a la población» a las estelas para «vender más medicamentos» La actriz madrileña afirma que la OTAN «tuvo que abrir las presas» para inundar Valencia en la dana argumentando que «en siete minutos no puedes llenar once metros cúbicos de agua»

La actriz Elisa Mouliaá (Madrid, 36 años), conocida por su trabajo en series como 'Águila Roja', ha vuelto a generar una oleada de controversia tras sus recientes declaraciones en el pódcast de Arturo Zarzalejo. En esta entrevista, Mouliaá no solo habla de su actual situación en el proceso judicial contra Iñigo Errejón, sino que también defiende sin reservas múltiples teorías de la conspiración. Un nuevo caso más de una persona pública que defiende conspiraciones sin ningún aval de la ciencia ni la lógica y bulos de todo tipo que generan desinformación tras las polémicas y recientes declaraciones del futbolista Marcos Llorente.

La dana de Valencia, «ataque militar»

Entre las afirmaciones más impactantes, Mouliaá sostuvo que la trágica dana que afectó hace justamente un año a Valencia no fue un fenómeno natural, sino un «ataque militar meteorológico». La actriz afirmó que «estamos viviendo un ataque meteorológico-militar que no se ha visto nunca en la historia». Ella asegura que «tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN», atribuyendo directamente la responsabilidad de los temporales a la alianza atlántica. Para justificar esta creencia, argumentó que «en siete minutos no puedes llenar once metros cúbicos de agua, es imposible», lo que, según su criterio, evidencia una intervención humana.

11-S y «control poblacional»

La intérprete, quien ha desarrollado una trayectoria en televisión y teatro, también aprovechó la conversación para cuestionar la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Mouliaá declaró que es de «sentido común» que «un avión no podía derrumbar unas torres de estas características», defendiendo que «tuvo que haber una bomba debajo» de las torres gemelas de Nueva York.

Estos temas se entrelazan en su discurso bajo la narrativa del «control invisible». Mouliaá sostiene que se aprovechan del cambio climático y de los virus en el aire «para controlar a la población» y «mantenernos en miedo». La actriz considera que existe un «régimen totalitario invisible» que nos domina. Para apoyar esta idea, mencionó libros como '1984', 'Rebelión en la granja' y 'Un mundo feliz', señalando que si uno se atreve a mirarlos, «descubres que estamos ahí».

Fumigaciones «para vender medicamenteos»

Durante la entrevista en el pódcast de Zarzalejo, Mouliaá también reiteró su creencia en la teoría de los 'chemtrails', afirmando que los aviones nos «fumigan». Según su observación, estas son «estelas de geoingeniería que salen de las alas de los aviones y que tienen aluminio». Mouliaá defiende que estas supuestas fumigaciones se realizan para «vender más medicamentos». Además, señaló que cuanto más se concentran estas estelas en el cielo, más fuertes son los síntomas de las alergias, que se han convertido en «gripazos» que requieren antihistamínicos.

La actriz aseguró durante la entrevista que basa sus afirmaciones en la «observación», documentales y su «investigación personal». Además defiende que «todo el mundo tiene derecho a plantear sus observaciones sin que le etiqueten de paleto».