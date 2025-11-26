Los bulos sobre la baliza V16, desde la geolocalización a las diferencias con los triángulos La baliza conectada solo transmite la posición al activarse en caso de emergencia, asegurando la Agencia de Protección de Datos que los datos son anónimos y no se asocian a personas ni a vehículos para hacer seguimientos

A pocas semanas de que la baliza V16 conectada se convierta en el único dispositivo legal para señalizar emergencias en carretera a partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un comunicado para desmentir la «infinidad de dudas y desinformación» que circulan, especialmente en redes sociales. Este cambio normativo busca reducir la siniestralidad y proteger a los conductores.

La DGT ha recordado a los ciudadanos la importancia de informarse a través de fuentes oficiales para evitar malentendidos sobre la nueva herramienta de seguridad. Entre las afirmaciones erróneas que la DGT y otras entidades han abordado, destacan las siguientes:

Bulos sobre el dispositivo V16 1 «La V16 no será realmente obligatoria»: Esta afirmación es falsa. La obligatoriedad está reflejada en el Reglamento General de Vehículos y entra en vigor el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, la baliza V16 conectada será el único dispositivo válido para señalizar un vehículo inmovilizado, sustituyendo a los triángulos de emergencia. 2 «La V16 me geolocaliza todo el tiempo o envía mis datos personales»: Falso. La baliza solo transmite la ubicación del vehículo una vez que se activa, con el objetivo de garantizar la seguridad. La DGT aclara que no registra la velocidad ni realiza seguimientos. Los datos son anónimos y la baliza no está asociada a una persona o matrícula. La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha corroborado que la DGT no conoce quién compra el dispositivo, ya que no se deben proporcionar datos personales al adquirirlo. 3 «Cualquier V16 conectada sirve»: No es verdad. Solo tendrán validez legal las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados. Es obligatorio que el dispositivo incluya el nombre del laboratorio (como LCOE o IDIADA) y el número de certificado grabado en la tulipa. 4 «Necesita una app o un móvil para funcionar»: Falso. La baliza lleva incorporados en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo chips GPS y tarjetas SIM no extraíbles, operando de manera autónoma. 5 «Habrá que pagar una cuota por la conectividad»: También es falso. La conectividad está incluida en el precio de compra, y las operadoras garantizan una disponibilidad mínima de 12 años sin coste adicional, tal como exige la normativa. 6 «Los triángulos siguen siendo más seguros»: La DGT subraya que esto es falso. Los triángulos obligan al conductor a salir del vehículo y caminar por la calzada hasta 100 metros para colocarlos, lo que representa un riesgo de atropello. En España, cerca de 25 personas fallecen anualmente atropelladas en carretera tras bajarse del vehículo. La baliza V16 se puede colocar sin salir del habitáculo, garantizando la seguridad de los pasajeros.

Funcionamiento de la baliza V16

El nuevo dispositivo no solo es obligatorio para turismos, autobuses y vehículos de mercancías (quedando fuera, por ejemplo, las motocicletas, aunque su uso es recomendado), sino que también ofrece un salto tecnológico en la seguridad vial.

La principal misión de la baliza V16 es señalizar la inmovilización del vehículo y enviar su posición. Lo logra ofreciendo una doble visibilidad: física, mediante un haz luminoso de alta intensidad visible a 1 kilómetro de distancia; y «virtual», enviando la geolocalización a la plataforma DGT 3.0. Esta información es recogida por los Centros de Gestión del Tráfico y operadores externos, que la difunden a otros conductores a través de navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable.

Es importante destacar que la baliza no llama automáticamente al servicio de asistencia (grúa) ni al 112. Esta comunicación sigue siendo responsabilidad del ocupante del vehículo.

Además, la V16 utiliza redes loT especializadas que le permiten operar en condiciones complicadas, como en túneles o zonas de baja cobertura, aunque no esté disponible la red convencional.

Colocación y mantenimiento

La baliza debe guardarse en un lugar accesible, como la guantera, y colocarse, una vez activada, en la parte más alta posible del vehículo (idealmente el techo). El dispositivo está dotado de un imán para su sujeción. Una de las grandes ventajas es que se puede colocar sin necesidad de salir del coche.

Respecto al mantenimiento, la normativa exige que los dispositivos tengan una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses. Deben garantizar al menos 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Se recomienda revisar el estado de la baliza regularmente y, si funciona con pilas, sustituirlas anualmente.

Adquisición y sanciones

Para evitar sanciones y garantizar la seguridad, es crucial comprar únicamente balizas homologadas. Un dispositivo homologado y conectado suele tener un precio orientativo de entre 40 y 50 euros. Revisar el listado oficial de la DGT y buscar el código de homologación (LCOE o IDIADA) son pasos esenciales.

No llevar la baliza V16 a partir de 2026 conlleva una sanción económica leve de 80 euros. No obstante, circular con una luz de emergencia no válida puede suponer una multa mayor, de hasta 200 euros. La V16, además, es legalmente aceptada para los vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, como Portugal, Italia, Francia y Reino Unido.