El INCIBE advierte del riesgo en el envío de fotos o vídeos de una sola visualización «que da una falsa sensación de seguridad» Aunque plataformas como WhatsApp o Telegram eliminen automáticamente las fotografías tras ser vistas, el receptor tiene la capacidad de guardar y compartir el contenido realizando capturas o utilizando otro dispositivo para grabar la pantalla

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido un aviso sobre los riesgos asociados al envío de fotos y videos temporales, una característica que ha sido adoptada por diversas redes sociales para permitir el envío de contenido que se autodestruye tras ser visto una sola vez. Plataformas tan porpulares como WhatsApp, Instagram o Telegram han incorporado esta funcionalidad, siguiendo los pasos de la pionera Snapchat.

Las imágenes temporales son archivos multimedia que se eliminan automáticamente después de ser visualizados por el destinatario. Este mecanismo, aunque puede ayudar a «liberar espacio en el dispositivo y evitar que se acumulen en la memoria caché», genera sin embargo lo que el INCIBE denomina una «falsa sensación de seguridad».

El principal peligro reside en la persistencia del contenido a pesar de su aparente temporalidad. El receptor siempre tiene la capacidad de retener la imagen sin el consentimiento del emisor. «Aunque el contenido desaparece después de ser visto, el receptor puede realizar capturas de pantalla o grabaciones de pantalla sin que seamos notificados». El aviso añade que, si bien algunas aplicaciones han implementado medidas para prevenir la captura de pantalla interna, «hay que tener en cuenta que la otra persona puede, a través de otro dispositivo, realizar una fotografía o video al visualizar el contenido».

Riesgos de chantaje y acoso

El INCIBE advierte que esta tecnología abre la puerta a serias «situaciones de riesgo», especialmente cuando los ciberdelincuentes se aprovechan de esta confianza para solicitar contenido sensible. El riesgo de chantaje es elevado: «Una vez obtenidas, estas imágenes pueden ser utilizadas para chantajearnos, exigiendo más contenido o incluso dinero, bajo la amenaza de difundir las imágenes previas». Este contenido íntimo puede terminar en «grupos o comunidades peligrosas».

Otro problema crucial derivado de la eliminación automática es la falta de constancia en situaciones de acoso. Si el contenido recibido no es del agrado del usuario, como contenido pornográfico, su eliminación inmediata impide la recopilación de pruebas. «A priori, parece una ventaja, ya que no lo volveremos a ver más, pero en caso de que alguien nos acose, o mande contenido que no nos gusta de forma reiterada, no quedaría constancia de lo mismo,» señala el informe. La exposición a estas situaciones también puede tener un impacto negativo en la autoestima y la salud mental.

Recomendaciones del INCIBE

Ante estos peligros, el INCIBE subraya la necesidad de fomentar una educación digital desde edades tempranas y pide a los usuarios que desarrollen un «espíritu crítico» antes de compartir cualquier imagen temporal que contenga información personal.

El organismo enfatiza la importancia de saber «qué queremos compartir y qué queremos recibir, y pedir ayuda ante situaciones de riesgo». Se recomienda a los usuarios mantener un diálogo abierto con padres o maestros sobre los peligros de compartir contenido en línea, y ajustar la configuración de privacidad de dispositivos y aplicaciones.

Para quienes se enfrenten a problemas de seguridad digital en este ámbito, el INCIBE recuerda que la Línea de Ayuda en Ciberseguridad ofrece un servicio gratuito y confidencial. Se puede contactar a través de una llamada al 017, por WhatsApp (900 116 117) o mediante Telegram (@INCIBE017).

