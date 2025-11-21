El abaratamiento de la IA potencia los delitos que usan 'deepfakes' para alterar videollamadas o clonar voces de allegados Los precios para elaborar imágenes o audios falsos se desploman en los dos útimos años

Jesús Falcón San Sebastián Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:07

La potencia de las herramientas de inteligencia artificial también está al servicio de quienes buscan delinquir. Así está creciendo también el uso fraudulento de los 'deepfakes' (fotos, vídeos o audios que falsean la realidad) con la intención de pasar por reales y engañarnos. La perfección que alcanzan estas tecnlogía nos puede llevar a caer en timos que usen la apariencia de amigos o familiares para pedirnos dinero, incluso a través de una videollamada en tiempo real. Esta alteración ficticia de lo real no es nueva, pero cada vez es más sofisticada y barata.

Además de servir para suplantar identidades con fines delictivos, contratar la elaboración de estos montajes es una vía para la extorsión o la destrucción de la reputación de una persona con consecuencias legales difíciles de acotar y con una exposición de derechos fundamentales como el del honor y la intimidad que el sistema legal no sabe siempre acotar, como explica el abogado Jorge Campanillas.

Una investigación de la compañía de ciberseguridad Kaspersky ha demostrado que además el precio de elaborar estas imágenes artificiales en el mercado negro ha descendido notablemente y los delincuentes ofrecen precios «hasta 400 veces más baratos que hace dos años». El Equipo Global de Investigación y Análisis de esta firma de origen ruso ha lanzado una alerta tras detectar una oleada de anuncios en la 'darknet' (la internet oscura activa en redes privadas) que ofrecen servicios de 'deepfake' de vídeo y audio a precios «extremadamente bajos». Según el análisis de múltiples plataformas en ruso e inglés, los ciberdelincuentes están ofreciendo la creación de vídeos falsos a partir de 50 dólares y mensajes de voz manipulados por tan solo 30 dólares. Estos costos mínimos aumentan dependiendo de la complejidad y la duración del contenido.

Manipulaciones a medida desde 300 euros

Esta nueva estructura de precios marca un fuerte contraste con las investigaciones anteriores de Kaspersky, que documentaron servicios de creación de 'deepfakes' que oscilaban entre los 300 y los 20.000 dólares por minut de duración. La principal novedad de las ofertas actuales es que permiten a los actores maliciosos generar contenido falso de audio y vídeo en tiempo real.

Los anuncios detallan una variedad de opciones para el fraude, incluyendo:

- Intercambio de rostros en tiempo real durante videollamadas en plataformas de videoconferencia o mensajería

- Sustitución de la cara en procesos de verificación de identidad

- Manipulación de la señal de la cámara en dispositivos

- Clonar voces de allegados capaces de transmitir emociones

Los autores de estas publicaciones afirman contar con herramientas sofisticadas, como software capaz de sincronizar las expresiones faciales de una persona en un vídeo con un texto (incluso en otros idiomas), y herramientas de clonación de voz que permiten modificar el tono y timbre para transmitir emociones específicas.

Casos recientes

La amenaza que representan estas herramientas es alta, como demuestran casos recientes ocurridos en España que recopila la compañía, como el ocurrido en 2024 cuando se produjo un fraude a trabvés de un 'deepfake' con el que se suplantó la identidad de la doctora Susana Monereo, jefa de Endocrinología y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón (Madrid), para promocionar de manera falsa pastillas de adelgazamiento en redes sociales.

En junio de este año también se utilizó la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en anuncios falsos difundidos en X (Twitter). Estos vídeos manipulados simulaban una entrevista televisiva en la que Ayuso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión, imitando el formato de la identidad visual de RTVE.

«La IA impulsa la capacidad de los delincuentes»

Dmitry Galov, jefe de Kaspersky Global Research and Analysis Team en Rusia y CIS, subraya que la aparición de estos anuncios refleja una clara demanda de estas herramientas en la 'darknet', la internet a la que no se puede acceder con los navegadores comunes. «Los actores maliciosos están experimentando mucho con la IA e incorporándola a sus operaciones», afirma Galov. Este experto destaca que algunas plataformas demuestran capacidades altamente sofisticadas, como «LLM maliciosos creados desde cero, independientes de los modelos disponibles públicamente, que se ejecutan en local». Aunque estas tecnologías no introducen amenazas cibernéticas totalmente nuevas, sí pueden potenciar de forma significativa la capacidad de los atacantes.

No obstante, Kaspersky advierte que es «muy probable» que muchos de estos anuncios de venta de 'deepfakes' sean en realidad fraudes diseñados para estafar a los posibles compradores. Sin embargo, otros actores maliciosos sí están integrando IA avanzada y modelos de lenguaje personalizados para hacer sus estafas más creíbles y difíciles de detectar.

Recomendaciones para defenderse Ciberinteligencia avanzada: Kaspersky recomienda que las empresas vayan más allá de las soluciones de seguridad, necesitando visibilidad sobre las amenazas que afectan a su marca o empleados, con herramientas que permiten a los equipos de seguridad monitorizar foros de la darknet para detectar la compraventa de herramientas de 'deepfake' y anticipar intentos de suplantación antes de que se materialicen.

Formación a empleados: Es fundamental que el personal comprenda qué son los 'deepfakes' y por qué suponen una amenaza seria. La formación periódica es clave para reconocerlos y evitar su difusión.

Identificación de señales clave: Se debe enseñar al personal a reconocer las características visuales de un 'deepfake', tales como movimientos bruscos, iluminación inconsistente entre fotogramas, tonos de piel poco naturales, parpadeo inusual o ausente, distorsiones en la imagen, y vídeos grabados intencionadamente en baja calidad o con mala iluminación.

