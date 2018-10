Volkswagen parará la planta de Navarra siete días, en lugar de cinco, por la falta de motores La bajada de la demanda del diésel y la renovación de convenios tensiona también las plantas de Mercedes en Vitoria y la de Ford de Almussafes FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 octubre 2018, 06:58

Las aguas bajan revueltas en el sector de la automoción estatal. La fuerte reducción en la demanda de vehículos diésel -el 17% hasta septiembre- y la renovación de convenios está tensionando la situación en las fábricas. Este es el caso de la planta navarra de Volkswagen, cuya dirección comunicó ayer al comité de empresa que la producción se parará siete días, en lugar de los cinco previstos inicialmente, «por la falta de motores».

La sección sindical de UGT dio a conocer ayer esta decisión. Añadió que cuando preguntaron a la dirección por el final de la situación, «nos respondieron que desde Alemania no contestan». UGT indicó que la empresa ha confirmado la caída en las ventas de motores diésel, pero el sindicato responde que el «banco de órdenes de Landaben se mantiene en 55.749 pedidos».

UGT señaló sobre el cierre que «temen» que la situación en Landaben «se vaya de las manos y no sepamos el verdadero alcance de todo este asunto», si bien valoraron como positiva la «rectificación» con respecto a la presencia en fábrica de los trabajadores en los días de no producción. No obstante, consideró que «quizá sea insuficiente dado el alcance que puede tener esta situación». UGT plantea «la necesidad de llegar a un acuerdo que evite estar todas las semanas con esta incertidumbre y, por ende, la plantilla».

Por otro lado, el sindicato propuso que «dada la situación de nulos avances y bloqueo de la negociación del IX convenio colectivo y la proximidad de las elecciones sindicales, nos planteamos la posibilidad de adelanto de las mismas».

Mercedes-Vitoria

Las paradas también afectan a Mercedes Benz Vitoria, la mayor empresa de Euskadi -emplea a 5.500 trabajadores-. El pasado día 8 llevó a cabo la primera de las diez paradas en su producción fijadas hasta final de año como consecuencia de la caída de las ventas por la 'crisis' del diésel. El 85% de las furgonetas ensambladas en la factoría se alimentan de gasóleo. La medida deja en casa a 3.000 empleados, los que intervienen en la cadena, aunque los otros 2.500, básicamente de oficinas, mantienen su actividad. Según las previsiones, se dejarán de fabricar unas 8.000 unidades de Vito y Clase -V.

El comité de empresa se ha mostrado crítico con las paradas por «una falta de previsión». Además, indicó que aunque la empresa se comprometió a no realizar EREs «los compañeros que a final de año terminan su contrato -unos 300- no tienen asegurada su continuidad; más bien todo lo contrario».

También la planta de Ford de Almussafes vive días convulsos. La dirección ha propuesto parar la producción 22 días en noviembre y diciembre de este año y enero de 2019 para ajustar la producción a la demanda. Este parón se aplicaría, a falta de negociar con los representantes sindicales, mediante el traslado de vacaciones colectivas en el caso de la producción de vehículos y a través de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para la planta de motores.

La parada de esta última está relacionada con el ritmo de fabricación del modelo Edge en Canadá, al que surte de motores la factoría valenciana, mientras que en la de vehículos la multinacional argumenta que se está registrando un descenso de ventas de todos los modelos, en concreto del Kuga, «que ha alcanzado con anterioridad picos altísimos de cerca de 2.000 unidades».