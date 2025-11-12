Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El analista de datos, Luis Fabra, el presidente del Coapi, José Luis Polo, y Sergio Aparicio, del Banco Sabadell, en la presentación del informe este miércoles. De la Hera

El precio de la vivienda en San Sebastián marca un nuevo récord y alcanza ya los 6.000 euros por metro cuadrado

El metro cuadrado se eleva de media hasta los 5.962 euros en la capital y los 3.752 en el conjunto del territorio tras subir un 6,2% y un 7,3% en el último año, respectivamente, según el Informe de Mercado de la Vivienda elaborado por los agentes de la propiedad

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

El precio de la vivienda en Gipuzkoa y San Sebastián se apunta mes tras mes récords de dudosa celebración. Así, el precio medio de compra ... se halla prácticamente ya en los 6.000 euros por metro cuadrado en San Sebastián (5.962 euros), máximo histórico, tras subir un 6,2% en el último año. La media del territorio, por su parte, se sitúa en los 3.752 euros tras crecer un 7,3% en el mismo periodo. Medias que no se veían desde 2007 y 2008.

