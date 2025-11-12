El precio de la vivienda en San Sebastián marca un nuevo récord y alcanza ya los 6.000 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda en Gipuzkoa y San Sebastián se apunta mes tras mes récords de dudosa celebración. Así, el precio medio de compra ... se halla prácticamente ya en los 6.000 euros por metro cuadrado en San Sebastián (5.962 euros), máximo histórico, tras subir un 6,2% en el último año. La media del territorio, por su parte, se sitúa en los 3.752 euros tras crecer un 7,3% en el mismo periodo. Medias que no se veían desde 2007 y 2008.

Es una de las conclusiones que se extraen del informe del tercer trimestre sobre vivienda en Gipuzkoa y Euskadi del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobilaria de Gipuzkoa (Coapi), presentado este miércoles en San Sebastián por el presidente de Coapi, José Luis Polo; el director de Cátedra en Mercado Inmobiliario y analista de datos, Luis Fabra, y el director de negocio hipotecario de la zona norte del Sabadell, Sergio Aparicio, y en el que también se constata que el alza en los precios comienza a impactar ya en el número compraventas, que registra un tímido retroceso del 0,5% en la comparativa interanual. Así, durante los meses de julio y septiembre se han registrado 1.961 operaciones en el territorio, con un descenso del 11,5% respecto al trimestre precedente.

El analista de datos, Luis Fabra, no obstante, ha matizado que el descenso en el número de operaciones de compraventa en Gipuzkoa se debe a que el trimestre precedente fue un máximo histórico, y ha asegurado que «nos encontramos en el mejor tercer trimestre de los últimos 18 años. Es decir, un récord desde 2006».

El panorama, en cambio, no es tan halagüeño en Donostia. «El mercado en San Sebastián no vive de espaldas al precio, y ya presenta un comportamiento menos favorable que el de Gipuzkoa». En Donostia se han registrado 484 compraventas en el tercer trimestre, con un ascenso respecto a los tres meses precedentes del 2,8%, pero con un descenso del 1% en la comparativa interanual.

Otra de las estadísticas que refuerza la tesis de que el mercado en Donostia comienza a dar síntomas de atonía son las ofertas de vivienda que se reocgen en portales inmobiliarios. Hace dos o tres años se recogían más de 1.200 pisos en ventas, el año pasado alrededor de 950, y en este tercer trimestre ya son 857. «Esto se traduce en una caída del 30% en la oferta. No parece que el precio se vaya a moderar si atendemos a la ley básica de oferta-demanda», ha asegurado Fabra.

«Ansiedad» por comprar

Los autores del informe subrayan que existe un problema real de «precio» que está «expulsando» a determinados colectivos del mercado, especialmente en los municipios donde la vivienda ha alcanzado cifras récord. Polo y Fabra agregan que la dificultad de acceso a una vivienda, particularmente en régimen de alquiler, «impacta de forma directa en los jóvenes y en los hogares con menor capacidad económica».

«La escasez de oferta está llevando a los compradores a tener cierta ansiedad a la hora de acometer una compra de una vivienda, y es necesaria una reflexión porque se trata de una de las inversiones más importante en la vida de una persona. Además, el arrendador sienta mucha incertidumbre, puesto que no sabe si vender, alquilar o dejar vacía su vivienda debido a la Ley de Vivienda. Toda esta realidad se traduce en una inaccesibilidad total a la vivienda, y el mercado es incapaz de dar una respuesta a estas situaciones de emergencia», ha concluído Polo.

Respecto al mercado hipotecario, la firma de préstamos para la compra de una vivienda en Gipuzkoa en los últimos doce meses (cierre de agosto de 2025) ha sido de 6.787, con un crecimiento interanual del 7,8%. Los bajos tipo de interés y el incremento de la demanda está provocando estos resultados. Además, el porcentaje de compraventas de vivienda con hipotecas en el territorio ha sido del 85,3%. El porcentaje del salario destinado a pagar la cuota hipotecaria ya supone el 31,2%, muy cerca del límite que marcan las entidades bancarias del 33%.