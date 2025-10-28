Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una finca en la calle Pelayo de Albal, afectada por la dana Irene Marsilla

El precio de la vivienda se dispara en la zona afectada por la dana y deja subidas de hasta 632 euros/m2

El mercado de compraventa residencial escala hasta un 35% en algunos municipios dañados por el temporal en el último año a causa de la reducción de casi una cuarta parte de la oferta

Kike Cervera

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 13:45

El impacto económico de la dana de 2024 ha dejado bien marcada una huella en el mercado inmobiliario valenciano. Según el informe elaborado por la ... consultora inmobiliaria Gloval, el precio de la vivienda en los municipios más afectados se ha incrementado un 16,8% interanual (1.585 euros por metro cuadrado), dos puntos más que la media provincial. Un avance que se explica por «el efecto combinado de ayudas públicas, inversión privada y demanda muy activa tanto de reposición como de nueva compra», lo que ha absorbido la oferta disponible.

