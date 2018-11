La jueza de Gipuzkoa suspende los casos de IRPH hasta que se pronuncie Europa Concentración de la plataforma Stop Desahucios la pasada semana en el Boulevard donostiarra. / STOP DESAHUCIOS El juzgado especializado en cláusulas abusivas ya ha declarado nulos tres procedimientos ante un inminente auto del TJUE que declare abusivo ese índice hipotecario ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 noviembre 2018, 07:04

Si ya de por sí la labor que se les ha encomendado es ardua y la carga de trabajo a la que se enfrentan es, cuando menos, ingente, el marasmo de pronunciamientos y jurisprudencia al que deben atender los jueces especializados en cláusulas bancarias abusivas provoca que en ocasiones levanten la mano y pidan un tiempo muerto. Así lo ha hecho la magistrada del juzgado número 8 de Donostia, quien ha suspendido los procedimientos sobre cuestiones relativas al IRPH -índice que elabora el Banco de España y que algunas entidades y cajas aplican como alternativa al Euríbor en los préstamos hipotecarios- hasta que el Tribunal de Unión Europea (TJUE) aclare si su uso es abusivo y rebata o no el dictamen del Tribunal Supremo de diciembre de 2017 que declaró que dicha referencia no vulnera las normas españolas sobre transparencia bancaria.

La plataforma IRPH Stop Gipuzkoa trasladó ayer que en varios autos dictados tanto por el juzgado especializado como por la propia Audiencia Provincial se hace referencia a la necesidad de que se resuelva la cuestión prejudicial elevada al TJUE para poder analizar los casos. La plataforma se refiere a dos autos fechados el pasado 16 de noviembre en los que el juzgado donostiarra «en lugar de limitarse a hacer referencia a la decisión de la Audiencia Provincial» del mes de julio de suspender los procedimientos relativos al IRPH, añade que «se plantean dudas razonables en cuanto a la interpretación que del derecho comunitario hizo el Supremo en su sentencia favorable a la banca».

La cifra 1,93% El tipo medio de las hipotecas volvió a subir en octubre regresando a niveles de principios de año y después de haber bajado hasta el 1,891% en septiembre. El tipo medio, que se sitúa en el 1,932% todavía se encuentra por debajo del registrado en agosto de 2017, cuando ascendió al 1,953%.

Según ha podido confirmar DV con fuentes judiciales, han sido ya tres procedimientos los que han sido suspendidos por el juzgado especializado donostiarra a la espera de que el tribunal europeo se pronuncie. Una decisión que apuntan «está cercana» y «hay serias posibilidades de que caiga del lado de los consumidores». En principio, el resto de juzgados especializados en Euskadi no han adoptado la decisión de sus colegas de Gipuzkoa aunque no es descartable que acojan esas anulaciones. El primer juzgado que decidió suspender un pleito sobre IRPH fue el número 14 de Murcia, que hace varias semanas dictó que la resolución de TJUE condiciona cualquier asunto sobre el carácter abusivo de este índice.

Tres cuestiones

La principal justificación al aplazamiento es que son ya tres las cuestiones prejudiciales que Luxemburgo ha recibido y ha admitido a trámite de distintas instancias de la justicia española para pronunciarse sobre el IRPH. Elevó primero consultas en febrero el juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, y después fue el de Reus y la Audiencia Provincial de Almería los que pidieron ese pronunciamiento sobre la abusividad de la cláusula IRPH Cajas.

Además, en la sentencia del Supremo en favor de la transparencia del índice, dos magistrados emitieron su voto particular contra esa decisión al entender que el IRPH no podría superar ese control. La Comisión Europea, que se ha personado en el asunto del TJUE ha realizado observaciones que coinciden con ese voto particular y que van en línea con lo que reclaman los consumidores.

Así las cosas, resta por conocer las conclusiones del abogado general europeo y después llegará, en pocos meses, la sentencia del TJUE. Los afectados por el IRPH esperan que Luxemburgo se pronuncie en su favor y se muestran «optimistas». Se juegan mucho, y es que según cálculos de Mirabaud Securities, la diferencia entre tener referenciada la hipoteca con el IRPH o con el Euríbor podría elevar la factura del préstamo en más de 18.000 euros. De esta forma, la decisión del tribunal europeo podría meter en otro importante brete nuevamente al sector bancario.