Un joven guipuzcoano pasea frente a una entidad bancaria que ofrece una hipoteca. Morquecho

Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria

Hacienda permite a los contribuyentes reintegrar solo la deducción del año más antiguo, frente a la devolución total exigida hasta ahora

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

La reforma fiscal de Gipuzkoa ha introducido un cambio sustancial en el sistema de penalización de la cuenta vivienda, especialmente para los contribuyentes menores de ... 36 años. Esta modificación, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, transforma radicalmente el impacto económico cuando finaliza el plazo sin que se haya adquirido la vivienda habitual. De esta manera, el fisco guipuzcoano permite ahora a los contribuyentes reintegrar solo la deducción del año más antiguo, frente a la devolución total exigida antes de la reforma fiscal aprobada este año.

