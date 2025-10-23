Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gipuzkoa registró en agosto 459 operaciones, nueve firmas menos que en el mismo mes del año pasado. Morquecho

Gipuzkoa rompe en agosto la tendencia al alza de las hipotecas en Euskadi

Es el único territorio vasco que presenta una caída del 1,9% en la firma de préstamos sobre vivienda, frente al crecimiento del 25% en Bizkaia y del 20,7% en Álava

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:48

Números en rojo para Gipuzkoa en la firma de hipotecas. Familias y particulares del territorio registraron un total de 459 operaciones en agosto, frente a ... las 468 del mismo mes del año pasado, lo que se traduce en una caída del 1,9%, según los datos proporcionados este jueves por el INE. Se trata del único territorio vasco que presenta un descenso en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas. Bizkaia arroja un importante crecimiento del 25%, y Álava del 20,7%, lo que empuja a Euskadi a un alza del 16,1%. Conviene resaltar, no obstante, que agosto es un mes poco propicio para llevar a cabo estas operaciones al tratarse de un periodo vacacional, y hay que remontarse a la comparativa interanual de abril de este año para encontrar el anterior descenso (-35,5%) guipuzcoano en este tipo de operaciones.

