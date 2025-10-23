Gipuzkoa rompe en agosto la tendencia al alza de las hipotecas en Euskadi

Números en rojo para Gipuzkoa en la firma de hipotecas. Familias y particulares del territorio registraron un total de 459 operaciones en agosto, frente a ... las 468 del mismo mes del año pasado, lo que se traduce en una caída del 1,9%, según los datos proporcionados este jueves por el INE. Se trata del único territorio vasco que presenta un descenso en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas. Bizkaia arroja un importante crecimiento del 25%, y Álava del 20,7%, lo que empuja a Euskadi a un alza del 16,1%. Conviene resaltar, no obstante, que agosto es un mes poco propicio para llevar a cabo estas operaciones al tratarse de un periodo vacacional, y hay que remontarse a la comparativa interanual de abril de este año para encontrar el anterior descenso (-35,5%) guipuzcoano en este tipo de operaciones.

Si ampliamos el mapa al conjunto del Estado, la firma de préstamos sobre vivienda en agosto en la comparativa interanual creció un 7,5%, hasta sumar 33.371 préstamos, su mayor cifra en este mes desde 2022. Cuatro comunidades firmaron el pasado mes de agosto menos hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2024: Asturias (-15,6%), Extremadura (-12,5%), Madrid (-8,6%) y Andalucía (-2,1%). Por contra, las hipotecas sobre viviendas subieron en 13 regiones en tasa interanual, especialmente en Cantabria (+63,8%), Baleares (+41,8%) y Aragón (+39,8%).

El panorama hipotecario en Gipuzkoa es totalmente diferente si recogemos las cifras del acumulado del año, donde el territorio se apunta un crecimiento del 16,1%, hasta las 4.860 firmas en los ocho primeros meses del año. Se trata de la segunda cifra más alta en quince años, cuando el mercado todavía vivía la resaca de la burbuja inmobiliaria que había estallado dos años antes. No obstante, Gipuzkoa es la región vasca que menos crece de enero a agosto: En Bizkaia lo hace un 34,5% y en Álava un 31%.

El sector hipotecario de Gipuzkoa vive así un momento de fuerte dinamismo, impulsado en buena medida por la relajación de los tipos de interés tras más de un año de encarecimiento del crédito, aunque conviene no perder de vista la evolución de las operaciones en este último cuatrimestre del año. La expectativa de que el Banco Central Europeo mantenga la senda de bajadas iniciada en primavera está devolviendo confianza a los compradores, que habían pospuesto la decisión de endeudarse en plena escalada de tipos.

Tipo de interés por debajo del 3%

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda en el conjunto del Estado se situó en agosto en el 2,89%, por debajo del 2,94% del mes anterior y el más bajo desde febrero de 2023 (2,86%). Con el dato de agosto se acumulan ya siete meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en agosto ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el octavo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,5% interanual en agosto, hasta los 169.650 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 24,1%, hasta superar los 5.644 millones de euros.