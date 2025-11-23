Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista general de viviendas en San Sebastián. Lobo Altuna

Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día

El envejecimiento de la sociedad vasca, la alta tasa de propiedad y las ventajas fiscales están detrás de que casi tres de cada diez casas ya se transmitan mediante este mecanismo

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

El mercado inmobiliario de Gipuzkoa refleja de forma nítida el envejecimiento de la sociedad vasca y las dificultades crecientes para acceder a una vivienda en ... propiedad. Entre enero y septiembre de este año se han transmitido 3.069 viviendas por herencia en el territorio, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo del año anterior y un récord desde que existen registros, hasta el punto de que se han llevado a cabo 11 operaciones diarias de este tipo en el periodo analizado, lo que impulsa a Gipuzkoa a liderar el ránking estatal.

