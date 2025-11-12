Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de afectados por el IRPH frente a la sede de Kutxabank en el centro de Donostia DV

Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

El Alto Tribunal rechaza una solución general y obliga a analizar caso a caso para determinar la legalidad de la cláusula

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Espaldarazo del Tribunal Supremo a Kutxabank, y por ende a toda la banca, al descartar una solución única y general a los miles de conflictos ... judiciales abiertos por la utilización en los contratos hipotecarios del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, el conocido como IRPH, para fijar el coste de los intereses del crédito. En su lugar, el Alto Tribunal ha determinado que sean los propios juzgados los que, siempre caso a caso, determinen si el citado índice (muy utilizado durante una época por el banco del las kutxas vascas como alternativa al euríbor) puede ser o no abusivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  4. 4 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  7. 7

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  8. 8

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  9. 9

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH