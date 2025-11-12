Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Espaldarazo del Tribunal Supremo a Kutxabank, y por ende a toda la banca, al descartar una solución única y general a los miles de conflictos ... judiciales abiertos por la utilización en los contratos hipotecarios del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, el conocido como IRPH, para fijar el coste de los intereses del crédito. En su lugar, el Alto Tribunal ha determinado que sean los propios juzgados los que, siempre caso a caso, determinen si el citado índice (muy utilizado durante una época por el banco del las kutxas vascas como alternativa al euríbor) puede ser o no abusivo.

El Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la entidad vasca contra una sentencia del año 2017 y, al tiempo, ha desestimado otro interpuesto en febrero de 2021 en la Audiencia Provincial de Girona por dos afectados por estos contratos, clientes de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). La primera sentencia versaba sobre la transparencia y la segunda, sobre la abusividad.

«La superación o no del control de transparencia de las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia no admite una respuesta única», deja claro el Supremo, que añade que cuando se traten estos asuntos la solución «dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo».

En el caso de Kutxabank se refiere a un litigio sobre un crédito hipotecario de 2007 ligado al IRPH más un diferencial del 0,6% que un juzgado de Vitoria había declarado nulo y condenado a la entidad financiera a devolver los intereses por falta de transparencia. El banco recurrió a la Audiencia, que falló en el mismo sentido, lo que llevó el asunto al Supremo en casación.

Criterios

Pero el Supremo no deja ahí la controversia, puesto que sí ha establecido ciertas pautas para que los tribunales se puedan guiar a la hora de analizar la transparencia de la inclusión de estas cláusulas y su eventual carácter abusivo, sentando así la jurisprudencia que se espera de el tratándose de una casación.

«Esta apreciación (la de trasladar a los juzgados el análisis de cada caso) no nos exime de facilitar un catálogo de los diferentes elementos que habrán de ser tenidos en cuenta por los órganos jurisdiccionales en la realización del control de transparencia«, apunta.

De esta forma, y siguiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Supremo indica que ese análisis «debe garantizar» que un consumidor medio esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del método de cálculo del IRPH más el diferencial, y de valorar, basándose en «criterios precisos e inteligibles», las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de la cláusula de intereses remuneratorios sobre sus obligaciones financieras.

Banco de España

Sobre el conocimiento de la composición, de las peculiaridades, de los valores y de la evolución del tipo oficial, como regla general, el Supremo entiende este conocimiento estará garantiza con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las circulares del Banco de España de 1994 y 2012 sobre el IRPH y los sucesivos valores del índice.

Sin embargo, matiza que no será suficiente con la mención en la información del préstamo de la circular de 1990, puesto que esta circular no se publicó en el BOE.

Señala, también, que solo en los préstamos sometidos a la Orden del 5 de mayo 1994 -que versa sobre la transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios-, será necesario comprobar las circunstancias relativas a la entrega del folleto informativo previsto en la propia orden y al diferencial negativo al que se refiere la Circular 5/1994 del Banco de España.

En caso de incumplimiento, habrá que tener en cuenta si en el procedimiento concreto que se esté juzgando se acredita que esa omisión pudo ser suplida por la información facilitada por otros medios, incluidas las indicaciones sobre la fuente y publicación de los datos pertinentes sobre el índice.

Irrelevante

No obstante, también matiza que la omisión de una referencia concreta al diferencial negativo resultará «irrelevante» si la información transmitida al cliente incluía la referencia a la Circular 5/1994 y, en caso de existir una primera franja temporal a tipo fijo, se indicaba la TAE aplicable a ese primer periodo o, se incluía cualquier otra referencia al concepto TAE. En cambio, no será suficiente, a estos efectos, la sola mención de la Circular 8/1990.

«La utilización del IRPH en sí no merma la posibilidad del consumidor de comparar una propuesta de préstamo que utilice este índice de referencia con otras propuestas que utilicen otros índices oficiales que no consisten estructuralmente en una TAE», sentencia el Supremo.