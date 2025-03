Los embargos de vivienda suben un 11,2% en Gipuzkoa en 2024, la cifra más alta de los últimos siete años

La bajada de tipos de interés que lleva acometiendo el Banco Central Europeo (BCE) desde el pasado 2024 no parece haber aliviado el bolsillo de ... los guipuzcoanos a la hora de abonar las correspondientes cuotas hipotecarias. De hecho, un total de 69 particulares y familias del territorio no pudieron afrontar dichos pagos el pasado ejercicio y se vieron obligados a ejecutar su crédito sobre vivienda. Se trata de la cifra más alta desde 2017, y este procediemiento presenta un crecimiento del 11,2%, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Pero, ¿qué son las ejecuciones hipotecarias? Es un instrumento mediante el cual el acreedor hipotecario (suele ser una entidad financiera) puede cobrar su deuda mediante la ejecución de la garantía (la vivienda hipotecada) si el deudor no cumple con su obligación de pagar las cuotas. Si el particular ha dejado sin pagar unas pocas mensualidades, no hay problema. No obstante, si los impagos ascienden a más meses, el banco inicia este procedimiento con el que no reclama solo esas mensualidades atrasadas, también la cantidad total del crédito pendiente más un interés por penalización.

Gipuzkoa es el territorio vasco en el que menos crecieron las ejecuciones hiptoecarias en 2024 frente al ejercicio precedente. Álava presenta un alza del 14,2%, mientras que incremento de Bizkaia es muy similar al de nuestro territorio, con un aumento del 11,6%. Estas tres cifras dejan a Euskadi con ascenso de las ejecuciones del 12%, con un total de 197 operaciones. Si ampliamos el mapa al conjunto del Estado, el número de ejecuciones se situó en 8.921 en 2024, un 4,3% inferior a la de 2023 y la más baja desde 2020.

Las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas, tanto rústicas como urbanas, en el cuarto trimestre de 2024 fueron Andalucía (1.195), Cataluña (994) y Comunitat Valenciana (819). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (23), La Rioja (60) y Principado de Asturias (75) registran el menor número. En el caso de viviendas, Andalucía (839), Cataluña (749) y Comunitat Valenciana (579) presentaron el mayor número de ejecuciones. Los menores se dieron en Navarra (19), Cantabria (24) y La Rioja (28).