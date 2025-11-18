Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A pesar del descenso en la comparativa interanual, en Gipuzkoa se vendieron 208 viviendas más que en agosto. DV

La compraventa de vivienda cae un 6,2% en Gipuzkoa pese a firmar su segundo mejor septiembre de la historia

El territorio registra 711 operaciones en el noveno mes del año y se convierte en la única localidad vasca con un descenso interanual

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

Gipuzkoa cerró septiembre con una disminución del 6,2% en la compraventa de vivienda. El territorio fue el único de Euskadi que presentó un descenso ... de operaciones en el noveno mes del año, mientras que Araba avanzó un 19,8% y Bizkaia un 8,3%. A pesar del retroceso, Gipuzkoa registra el segundo mejor septiembre de su historia, con un total de 711 operaciones, solo superado por el del año pasado, cuando se materializaron 758 transmisiones. Además, frente a agosto, nuestro territorio presenta un importante ascenso del 41,3%, con 208 operaciones más, según los datos dados a conocer este martes por el INE

