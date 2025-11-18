La compraventa de vivienda cae un 6,2% en Gipuzkoa pese a firmar su segundo mejor septiembre de la historia

Gipuzkoa cerró septiembre con una disminución del 6,2% en la compraventa de vivienda. El territorio fue el único de Euskadi que presentó un descenso ... de operaciones en el noveno mes del año, mientras que Araba avanzó un 19,8% y Bizkaia un 8,3%. A pesar del retroceso, Gipuzkoa registra el segundo mejor septiembre de su historia, con un total de 711 operaciones, solo superado por el del año pasado, cuando se materializaron 758 transmisiones. Además, frente a agosto, nuestro territorio presenta un importante ascenso del 41,3%, con 208 operaciones más, según los datos dados a conocer este martes por el INE

Conviene recordar que el precio medio de compra de una vivienda en Gipuzkoa se sitúa en los 3.752 euros tras crecer un 7,3% en el tercer trimestre del año, un dato que se extrae del informe presentado hace una semana por Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobilaria de Gipuzkoa (Coapi), y en el que también se constataba que la media trimestral de viviendas ofertadas en venta fue de 857 en Donostia-San Sebastián, que concentra el 45% de las ofertas. Le siguen Irun﻿ (233) y Eibar (181). Son los tres únicos municipios con más de 100 vivienda ofertas, mientras que en el resto de localidades la cifra apenas alcanza entre los 80 y los 30 anuncios trimestrales, como Errenteria, Elgoibar, Hondarribia o Zarautz. Este reducido número de ofertas en la mayoría de poblaciones dificulta el acceso a vivienda para los habitantes fuera del entorno donostiarra.

La evolución del conjunto de Euskadi resultó más favorable. La suma de los tres territorios alcanzó las 2.674 transmisiones de vivienda, y reflejó un incremento del 6,1% respecto al año anterior, una cifra que casi duplicó la media estatal (3,7%). En comparación con agosto, el avance mensual en el País Vasco se situó en el 44,4%.

Del total de operaciones de compraventa registradas en septiembre en Euskadi, 2.403 correspondieron a viviendas libres y 271 a inmuebles de protección oficial. En cuanto a la antigüedad, 623 operaciones afectaron a viviendas nuevas y 2.051 a viviendas usadas.

El conjunto de inscripciones sobre viviendas ascendió a 4.384 en el País Vasco. Además de las compraventas, se contabilizaron 1.009 herencias, 54 donaciones y una permuta. El número total de fincas urbanas transmitidas en Euskadi llegó a 7.989 mediante 4.675 compraventas, 1.767 herencias, 115 donaciones, cuatro permutas y 1.428 transmisiones de otras tipologías.

Castilla La Mancha, a la cabeza

Las transmisiones de fincas rústicas se situaron en 875. De ellas, 429 procedieron de herencias, 294 de compraventas, 24 de donaciones, cuatro de permutas y 124 de otras operaciones.

En el panorama estatal, Castilla La Mancha encabezó el crecimiento de la compraventa de vivienda en septiembre con una subida del 19%. Navarra ocupó la segunda posición con un 12,44% y Andalucía registró un avance del 10,2%. En la parte baja se situaron Baleares, Asturias y La Rioja con descensos del 9,6%, 4,14% y 3,16%.