Las ofertas ante el cambio de norma de emisiones disparan un 45% la venta de coches en Gipuzkoa Mikel Gerrikagoitia, director de ventas de Gaursa Gipuzkoa, explica a uno de sus clientes las características de vehículo que finalmente acabó adquiriendo ayer. / MICHELENA La necesidad de dar salida a los 'stocks' arroja en agosto cifras de matriculaciones récord desde 2008 en el territorio, que rondará el millar de operaciones ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN Sábado, 1 septiembre 2018, 18:10

Los concesionarios han echado el resto en el final de agosto, con descuentos que en algunos casos llegan al 40%, para dar salida al 'stock' de coches que la nueva normativa sobre emisiones y consumos iba a convertir en invendibles a partir de hoy. La cifra exacta de matriculaciones no se conocerá hasta el lunes, pues ayer hasta el cierre de los establecimentos se podían tramitar, pero con los datos del jueves ya se puede hablar de ventas récord para el octavo mes del año, con un incremento en el caso de Gipuzkoa del 44,96% sobre agosto del pasado año, un porcentaje de mejora que el conjunto de Euskadi superaba por unas décimas (45,48%).

En caso de cumplirse las previsiones con las últimas operaciones, la cifra de matriculaciones rondará el millar en Gipuzkoa, un momio que no se supera desde el 2007, cuando se cerró agosto con 1.023 comercializaciones. Ya en 2008, la llegada de la crisis redujo esas ventas en el octavo mes del ejercicio hasta las 606, números que se han ido recuperando año tras año a duras penas.

Las Cifras 748 vehículos, entre turismos y SUV, se llevaban matriculados en Gipuzkoa el jueves. En el conjunto de Euskadi eran 3.036. 65% de crecimiento registraban las ventas, con los últimos datos disponibles, los concesionarios de todo el Estado.

Automatriculaciones

Y si los datos guipuzcoano y vasco son excelentes, en el Estado la cifra, según fuentes del sector, superaba antes de la última jornada el 60% de crecimiento. A falta del dato de cierre oficial, en los 31 últimos días se han comercializado alrededor de 120.000 unidades, lo que supondría un incremento final de cerca del 65%. Además, este agosto se ha convertido en el mejor periodo de verano para la automoción en el conjunto del Estado, con unos registros que no se observaban desde el año 1999.

El mayor responsable de que se hayan disparado las matriculaciones en el Estado es el canal de empresas, con un incremento del 119%, mientras que las ventas a particulares se tienen que conformar con 'solo' un 28% de crecimiento. ¿Cuál es la explicación? Dentro del denominado canal de empresas se incluyen las automatriculaciones de los concesionarios que de no actuar de esta manera se verían a partir de hoy con coches que la entrada en vigor de la WLTP, la nueva normativa, impediría vender como nuevos. Por lo tanto, al hablar de 'ventas' en agosto en realidad nos referimos a matriculaciones, ya que parte de las transacciones con el comprador final se cerrarán en los proximos meses dándo salida a estos vehículos como 'kilómetro 0'.

Desde hace más de un año, todos los vehículos que salen de las fábricas ya cumplen la normativa WLTP, pero las marcas aún conservan un remanente de coches asociados al protocolo anterior, que no pueden comercializar a partir de hoy, aunque su uso no se encontrará afectado por la nueva legislación.

En cualquier caso, los concesionarios no pueden vender coches nuevos que no cumplan con la nueva medición. Esta prohibición es la que ha provocado que todas las marcas hayan ofertado el 'stock' de unidades amparadas en la normativa anterior, con importantes descuentos, lo que ha animado las ventas durante agosto. En realidad, pueden seguir vendiendo esos vehículos acogidos a la regulación que regía hasta ayer, siempre que el número de matriculaciones no supere un 10% de todas las formalizadas durante el año pasado.