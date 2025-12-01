Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi se apunta en abril un crecimiento en la venta de vehículos del 14%. Arizmendi

La venta de coches eléctricos se estanca en Gipuzkoa con un aumento del 2% en noviembre

El mercado de híbridos enchufables aumenta más de un 100% y la cuota de gasolina y diésel se desploma

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:56

La venta de coches en Gipuzkoa en el mes de noviembre dibuja una serie de realidades ligadas al escenario económico de incertidumbre, los diferentes mercados ... y los motores que se disparan y se desploman. Así, las matriculaciones de vehículos eléctricos puros en el undécimo mes del año se ha estancado con un crecimiento de apenas el 2% al comercializar 48 unidades frente a las 47 del mismo mes del año anterior, según los datos facilitados este lunes por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores), las tres patronales del sector. Ese comportamiento plano en Gipuzkoa contrasta con lo sucedido en Bizkaia y en Álava, donde las ventas se han disparado un 44 y un 68% este mes.

