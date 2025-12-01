La venta de coches eléctricos se estanca en Gipuzkoa con un aumento del 2% en noviembre
El mercado de híbridos enchufables aumenta más de un 100% y la cuota de gasolina y diésel se desploma
San Sebastián
Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:56
La venta de coches en Gipuzkoa en el mes de noviembre dibuja una serie de realidades ligadas al escenario económico de incertidumbre, los diferentes mercados ... y los motores que se disparan y se desploman. Así, las matriculaciones de vehículos eléctricos puros en el undécimo mes del año se ha estancado con un crecimiento de apenas el 2% al comercializar 48 unidades frente a las 47 del mismo mes del año anterior, según los datos facilitados este lunes por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores), las tres patronales del sector. Ese comportamiento plano en Gipuzkoa contrasta con lo sucedido en Bizkaia y en Álava, donde las ventas se han disparado un 44 y un 68% este mes.
En cualquier caso, un mal mes no debe emborronar la trayectoria y la tendencia. Porque si ponemos la lupa en el acumulado del año, las ventas de los eléctricos en Gipuzkoa han aumentado un 82%. Este notable avance del parque móvil menos contaminante se atribuye a las ayudas públicas impulsadas tanto por el Gobierno Vasco, a través del Plan EVE Vehículos menos emisiones, como por el Ejecutivo central mediante el Plan Moves III. Ambas iniciativas han contribuido a reducir el precio de adquisición de este tipo de vehículos, animando así a más compradores a dar el paso hacia una movilidad más limpia. Las ayudas del Gobierno Vasco entraron en vigor el 1 de abril con incentivos de hasta 3.500 euros para vehículos también de combustión siempre que no superen ciertos niveles de emisión (125 gramos de CO2 por kilómetro en turismos y 150 gramos en furgonetas).
Por su parte, el plan de incentivos del Gobierno central ofrece ayudas de hasta 7.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, siempre que se entregue un coche antiguo para achatarramiento, entre otras exigencias. Estas ayudas las gestiona el propio EVE del Gobierno Vasco y son retroactivas desde el 1 de enero.
En el cómputo general, contando todos los tipos de vehículos, el mercado se queda plano en Gipuzkoa con una subida del 2,63% en ventas. La cifra es la más modesta de entre los tres territorios vascos, ya que el aumento en Bizkaia ha sido del 6% y en Álava, en cambio, de un imponente 38%.
Por otra parte, los vehículos híbridos y los híbridos enchufables siguen siendo los que más convencen a los usuarios a la hora de decantarse por la compra. Aumentan un 28 y un 106%, respectivamente. Lo que continúa sin poder remontar es la cuota de mercado de los vehículos alimentados con gasolina y diésel, que aún siendo mayoría en el parque automovilístico, no levantan cabeza en ventas. Sus caídas en Gipuzkoa en noviembre han sido del 44 y del 51%, respectivamente.
