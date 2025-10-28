Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una joven sale de uno de los supermercados que la enseña BM tiene en San Sebastián. JOSE MARI LÓPEZ

Uvesco, la primera gran prueba de fuego para armar operaciones de arraigo 'Made in Euskadi'

La eventual compra de la firma por parte de algunos de sus directivos y un grupo de inversores vascos pone a prueba la capacidad de aunar voluntades en el país

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

La Operación Uvesco, desvelada ayer en exclusiva por DV, supone, más allá de su evidente importancia dadas las magnitudes que se manejan tanto ... en volumen económico–más de 700 millones de euros– como en el empleo concernido (7.100 personas), una enorme prueba de fuego para eso que se quiere potenciar en Euskadi a toda costa: la colaboración entre distintos agentes financieros para sacar adelante proyectos de compra o de crecimiento de empresas estratégicas del país mediante fuentes de financiación alternativas a las tradicionales.

