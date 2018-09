Urkullu mueve ficha para reactivar el diálogo social y sumar a los sindicatos al pacto de empleo La consejera de Trabajo compareció ayer en Bilbao para realizar un balance de la economia social en Euskadi. / IREKIA Ofrece llevar a ese foro el acuerdo firmado con Confebask para consensuar su desarrollo | El alcance de la oferta provoca discrepancias entre la presidencia del Gobierno Vasco y la consejería de Trabajo PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN Jueves, 13 septiembre 2018, 07:18

. El Gobierno Vasco está tratando de reactivar el diálogo social en Euskadi después de que CC OO y UGT lo abandonaran tras el Acuerdo Marco de Colaboración por el Empleo y la Cualificación en Euskadi 2018-2020, firmado el 16 de abril entre el Ejecutivo y Confebask. Ambos sindicatos defendieron que las materias del pacto competían directamente al diálogo social, por lo que se vieron «ninguneados». Incluso la central liderada por Loli García llegó a presentar una demanda judicial, que luego paralizó, aunque dejó claro que no volvería al foro si no se desactivaba o se echaba para atrás el pacto.

El Ejecutivo hizo un primer movimiento elaborando el borrador de decreto con el que pretende institucionalizar el diálogo social, uno de los mandatos que surgió de la mesa cuando estaba activa, aunque ha llegado más tarde de lo previsto. Pretendía que fuera una pista de aterrizaje para que la central liderada por Loli García y UGT volvieran al redil.

Pero CC OO le dio la semana pasada un portazo y volvió a insistir en que si no se retiraba el pacto por el empleo no acudiría a dicha mesa por más que se institucionalizara. E incluso ha renunciado a presentar alegaciones al proyecto, mientras que sí lo han hecho tanto UGT como ELA y LAB, que siempre han renegado del diálogo social por entender que «sirve de cobertura para que la patronal imponga sus políticas».

Contenido del acuerdo Primero Remitir a la Mesa de Diálogo Social el contenido del 'Acuerdo Marco por el Empleo y la cualificación en Euskadi 2018-2020' para compartir su contenido con los agentes económicos y sociales en ella representados. Segundo Consensuar su desarrollo y ejecución en la citada Mesa, de conformidad con las funciones, contenidos y metodología de trabajo de la misma que se establezcan en la normativa reguladora correspondiente.

El periodo para presentar las alegaciones al proyecto finalizaba el viernes pasado, aunque el Ejecutivo esperará una semana más para recibir las propuestas que puedan llegar por correo certificado. Ante la negativa de CC OO, el Gobierno Vasco ha hecho lo que se considera como un último intento y en el que se ha implicado el propio lehendakari. De hecho, la iniciativa ha surgido de Iñigo Urkullu, aunque la dio a conocer ayer la consejera de Trabajo, María Jesús San José en un acto público.

En concreto, el Consejo de Gobierno de este martes aprobó a instancias del Lehendakari «remitir a la Mesa de Diálogo Social el contenido del acuerdo por el empleo para compartir su contenido con los agentes económicos y sociales en ella representados», tal y como se recoge en el primer punto.

También acordó «consensuar su desarrollo y ejecución en la citada mesa, de conformidad con las funciones, contenidos y metodología de trabajo de la misma que se establezcan en la normativa reguladora». El texto previo destaca que lo hace de conformidad con la proposición no de ley aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 10 de mayo.

Pero el alcance de la medida provocó ayer discrepancias entre la consejería de Trabajo y la presidencia del Gobierno Vasco. Y es que mientras el departamento liderado por María Jesús San José interpreta que el traslado del pacto al foro tripartito implica «la paralización del desarrollo del acuerdo para abrir su contenido a posibles aportaciones sindicales», desde Lehendakaritza afirmaron que el «acuerdo no se paraliza ni se retrasa su aplicación, ya que se está gestionando con normalidad». Aunque añadieron que «ahora se incorporará a su gestión la mesa de diálogo social».

«Sigue operativo»

Confebask compartió la misma lectura que realiza lehendakaritza. La patronal vasca aseguró que «no les consta que se haya paralizado el pacto». Es más, indicó que «sigue operativo y se está desarrollando con normalidad. Otra cosa es que se traslade a la mesa, como consta en el acuerdo alcanzado este martes».

Más allá de las discrepancias sobre el alcance de la medida, CC OO volvió ayer a insistir, en declaraciones a DV, que el pacto por el empleo «tiene que desactivarse, por lo que no ha cambiado nada». «Mientras siga vigente y no se reconduzca y se restablezca la confianza entre las partes, todo sigue igual», reiteraron fuentes de la central. Es más, añadieron que «si la opción es trasladar el acuerdo al foro tal y como está para luego trabajar sobre el pacto, no iremos».

«Tiene que desactivarse. Si no, no cambia nada. Si la opción es llevar tal cual el acuerdo, no iremos» CC OO

«Se trata de una reconsideración en toda regla porque se devuelve al ámbito tripartito» UGT

Sin embargo, UGT acogió la medida con satisfacción. Entiende que se trata de una «reconsideración en toda regla, ya que se devuelve al ámbito tripartito unas materias que son propias del foro», explicaba a este medio su secretario general, Raúl Arza. Es más, señalaba que en la Mesa de Diálogo Social «nos gustaría ampliar su contenido y hablar de la calidad del empleo, del papel de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad y Salud Laboral».

Además Arza consideró como un «paso muy importante que la iniciativa la haya tomado el lehendakari». «Ahora debemos comprometernos a trabajar en el diálogo social para alcanzar acuerdos cuanto antes», remarcó.

Institucionalización

Al respecto, la consejera San José se mostró ayer confiada en que el foro tripartito se constituya «cuanto antes para posibilitar la consecución de acuerdos». Para ello, ve necesario que salga adelante el decreto de institucionalización. San José reiteró la «apuesta inequívoca» del Gobierno Vasco por el diálogo social, al tiempo que mostró su voluntad de elaborar un decreto con el máximo consenso. Añadió que una vez se reciban todas las alegaciones de patronal y sindicatos, el departamento las analizará «y si hay que incorporar alguna, se incorporará».