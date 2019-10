Unidas Podemos acompaña a los pensionistas Jueves, 17 octubre 2019, 08:50

La manifestación de ayer en Madrid en defensa de unas pensiones públicas y «dignas» solo tuvo un 'color' político, el morado. Y es que la presencia de la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, quien acompañó a los convocantes a entregar en el Congreso un documento con las peticiones de los manifestantes acaparó todos los focos. Montero reclamó al Gobierno que, ante el escenario de una posible crisis, España debe apostar por «blindar los derechos» sociales y no por los recortes. Y avisó de que el PSOE no puede defender una cosa en campaña y luego trasladar algo diferente a Bruselas. De otra parte, CC OO y UGT aplaudieron que el Ejecutivo se comprometa a elevar las pensiones un 0,9% en 2020, de acuerdo con el IPC previsto, pero le pidieron que cambie las normas que aún siguen en vigor y que no garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.