Directora general de DanobatGroup, uno de los grupos industriales cooperativos referenciales de Grupo Mondragon, del que también es vicepresidenta, Nerea Aranguren (Donostia, 1973) ha sido ... una de las 600 participantes en el Manufacturing Congress 2025. Organizado por AFM Clúster, la cita ha analizado estos días en Donostia la situación de la máquina herramienta y la fabricación avanzada. Aranguren es una voz autorizada para hablar de los retos del sector y de la evolución de la firma de Elgoibar.

–'En un mundo convulso en el que las grandes potencias se reposicionan, la incertidumbre y la volatilidad se unen a una velocidad de vértigo del cambio, ¿ahora qué?', se preguntaban ustedes en la mesa redonda en la que participó. ¿Cuál es la respuesta?

–Seguir apostando por una estrategia que combina innovación tecnológica, servitización, diversificación e internacionalización, apoyada en la excelencia operativa, lo que nos requiere de agilidad, talento y sistemas preparados utilizando todos los beneficios de la IA.

–¿Gipuzkoa está en la vanguardia de la modernización de la máquina herramienta?

–Considero que sí, tenemos muchas palancas y una sólida tradición industrial que lo avalan. Contamos con muchas empresas punteras en nuestro territorio que están internacionalizadas y que compiten en los principales mercados globales. Además, gracias al apoyo que nos brinda tener un ecosistema de innovación integrado por centros tecnológicos, universidades y clústeres industriales, así como el apoyo de las administraciones e instituciones públicas, todavía creo que podemos mantenernos a la vanguardia del sector.

–¿Y a Danobatgroup, referente de la máquina herramienta, cómo le está yendo este año, en plena incertidumbre económica por los aranceles y la debilidad económica de clientes de Gipuzkoa como Alemania y Francia?

–Estamos satisfechos con la evolución del año, aunque nos mantenemos alerta porque nuestro sector está directamente ligado a bienes de capital y la incertidumbre nunca favorece la inversión. Sin embargo, hemos aprendido a convertir esa incertidumbre en una palanca para avanzar, adaptándonos con rapidez, siendo más ágiles y reforzando nuestra propuesta de valor. Esta actitud nos está permitiendo seguir creciendo incluso en un contexto complejo, pero con prudencia dadas las circunstancias.

–¿Han sufrido el impacto de los aranceles de Trump? ¿En qué medida?

–De manera muy limitada, pero por supuesto no somos inmunes y todavía existe un alto grado de incertidumbre respecto a cuál será la fotografía final. Lo hemos gestionado de forma individual, caso por caso, analizando cada proyecto de manera independiente. Nuestra diversificación tanto en producto como en canal comercial exige precisamente este enfoque personalizado para cada situación. Actualmente también nos mantenemos alerta y atentos a cómo evolucione el tema del acero, veremos en qué queda todo.

–¿Qué peso tiene Estados Unidos en su cartera de exportaciones?

–En 2024 este mercado representó un 15,4% de la facturación, y la previsión para el cierre de 2025 irá en la misma línea.

Principales clientes

–Alemania es tradicionalmente, junto a países como Italia, en su caso, o Francia, el principal cliente de la máquina herramienta de Gipuzkoa. ¿Si siguen estancados cómo les puede afectar?

–La verdad es que en nuestro caso no lo estamos notando de forma tan directa. En Italia, por ejemplo, gracias a las ayudas estatales 5.0, este año hemos tenido un volumen de ventas muy alto, y todo indica que volverán a activar más incentivos en el futuro. En cuanto a Alemania y Francia, están por debajo de nuestros niveles históricos, pero no percibimos que la tendencia vaya a peor.

–El clúster AFM prevé una caída de los pedidos. ¿Es la misma dinámica para Danobatgroup?

–Queremos ser prudentes porque somos conscientes de que atravesamos un momento de incertidumbre en el sector. En nuestro caso, la previsión de cierre de este año es positiva en cuanto a pedidos y contamos con una cartera interesante para el inicio del próximo ejercicio. Sin embargo, creemos que es fundamental mantenernos alerta a la evolución del mercado y poder adaptarnos rápidamente a cualquier cambio.

–Las empresas vascas se están posicionando en las nuevas oportunidades y mercados que se están abriendo (aeronáutica y defensa). ¿Ustedes tienen oportunidades de crecer o invertir?

–En nuestro caso, estamos trabajando en la diversificación y en posicionarnos tanto en nuevas tecnologías como en nuevos sectores estratégicos. Un ejemplo claro es el lanzamiento este año del robot de precisión CNC por parte de Danobat. En cuanto a mercados, vemos muy buenas oportunidades en el sector aeronáutico y aeroespacial.

–¿Cómo se enfrentan ustedes a la competencia de China en todo tipo de productos?

–Las empresas fabricantes del grupo, Danobat y Soraluce, se están centrando en aportar soluciones con un alto nivel de tecnología y valor añadido. Creemos que la diferenciación tecnológica, proyectos que integran más capas como la digitalización, automatización y la servitización son claves para mantener nuestra competitividad frente a nuevos entrantes.

Petición a Europa

– ¿Qué le piden a la Unión Europea en relación con la dura competencia asiática?

–La Unión Europea debe adoptar una postura activa y decidida ante la creciente presión competitiva. No se trata únicamente de aplicar aranceles, sino de establecer reglas de juego justas que permitan a la industria europea competir en igualdad de condiciones. Europa no puede limitarse a observar cómo Estados Unidos y China protegen estratégicamente sus industrias. Es necesario que reaccione y defienda su tejido industrial, no solo mediante medidas tradicionales como los aranceles, sino también con soluciones creativas e ingeniosas que impulsen la innovación, la inversión y la competitividad.

–¿Cómo están adaptando la llegada de la IA y la mayor automatización en su fuerza laboral?

–En Danobatgroup vemos la llegada de la inteligencia artificial como una oportunidad. Estamos trabajando en la incorporación de la IA con dos enfoques principales: en nuestra oferta, mejorando los productos y soluciones que llevamos al mercado mediante aplicaciones que mejoran y optimizan las capacidades de nuestras máquinas. Y por otro lado, en nuestra gestión interna, aplicándola en casos concretos para optimizar procesos y ganar en eficiencia productiva. Internamente la clave estará en adaptarse de forma ágil, cuidando aspectos como la propiedad de la información, la ciberseguridad y la formación, asegurando así un uso ético.

–¿Están reconfigurando su modelo laboral? De cara a los próximos años, ¿prevén crecer en empleo? ¿Qué nuevos perfiles necesitarán?

–Nuestro objetivo no es un crecimiento exponencial, sino sostenible y equilibrado. Además, debemos afrontar el relevo generacional por las jubilaciones previstas en los próximos años. Paralelamente, estamos adaptándonos a la demanda de nuevos perfiles: junto a los tradicionales —ingenieros mecánicos o electrónicos—, necesitamos incorporar especialistas en inteligencia artificial, automatización, robótica y otras áreas vinculadas a la digitalización.

–¿Notan la pérdida de talento? ¿Es difícil captar personal?

–El futuro del talento es un tema estratégico y que nos preocupa. Afortunadamente, no estamos notando problemas a la hora de captar talento pero somos conscientes de que el reto demográfico es una realidad. Nuestra propuesta pasa por ofrecer un proyecto atractivo para el desarrollo profesionaL.

– ¿Sufren el absentismo?

–La verdad es que sufrimos muy poco absentismo. Nuestras tasas rondan el 5,5% anual, muy por debajo de la media del sector. Esto está muy ligado a nuestro carácter cooperativo, que fomenta el compromiso y la implicación, y también a beneficios internos como el servicio médico propio.

–De cara a los próximos años, ¿prevén alguna operación de crecimiento, adquisición de terrenos, compra de empresas?

–Este año hemos cerrado el ciclo de inversiones del plan estratégico anterior, con más de 80 millones de euros destinados a mejorar infraestructuras y capacidades en las empresas del grupo Danobat, Soraluce y Goimek. Gracias a estas inversiones realizadas en el momento adecuado, hoy estamos en una posición óptima para afrontar un ciclo más incierto sin necesidad de acometer grandes operaciones adicionales. Seguiremos invirtiendo de forma constante pero no lo haremos al ritmo del ciclo anterior.