Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Nerea Aranguren, en el parque de Miramón, durante el congreso de máquina herramienta. Lusa

Nerea Aranguren

Directora general de Danobatgroup
«La UE debe reaccionar ante EE UU y China con ingenio e impulsando la innovación»

Defiende que Gipuzkoa sigue en la «vanguardia» de la máquina-herramienta y apela a la «diferenciación tecnológica» para competir con los gigantes industriales del mundo

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Directora general de DanobatGroup, uno de los grupos industriales cooperativos referenciales de Grupo Mondragon, del que también es vicepresidenta, Nerea Aranguren (Donostia, 1973) ha sido ... una de las 600 participantes en el Manufacturing Congress 2025. Organizado por AFM Clúster, la cita ha analizado estos días en Donostia la situación de la máquina herramienta y la fabricación avanzada. Aranguren es una voz autorizada para hablar de los retos del sector y de la evolución de la firma de Elgoibar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  5. 5 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  6. 6 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  7. 7

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  8. 8

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 La Real obra el milagro contra el Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La UE debe reaccionar ante EE UU y China con ingenio e impulsando la innovación»

«La UE debe reaccionar ante EE UU y China con ingenio e impulsando la innovación»