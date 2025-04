Txema Muñoz: «La construcción en Gipuzkoa crece en actividad y empleo, pero no en beneficios»

El sector de la construcción terminará el presente año en Gipuzkoa con un crecimiento del 3-4% y espera que en 2020 sea del 2, ... 5-3,5%, una ralentización que no preocupa, dado que el dato sigue siendo positivo, máxime cuando la previsión del PIB vasco es del 1,8-2%. Además, hay que tener en cuenta que este sector sufrió con especial dureza la crisis de 2008, dejándose en el camino a la mitad de las empresas. No obstante Txema Muñoz, presidente de Ascongi-Adegi, alerta de que el crecimiento de la actividad no va acompañado del aumento de los beneficios, por la adjudicación a la baja de las obras públicas. También detecta una cierta bajada en la demanda de vivienda.

- ¿Qué balance realiza de la actividad en 2019?

- Entre 2015 y 2019 se ha registrado una notable mejoría del sector, con un crecimiento importante de la facturación, en el entorno del 25%. Pero hay que hacer hincapié en que partíamos de una posición muy baja. Entre 2008 y 2015 la facturación bajo un 60%, una auténtica barbaridad. Estábamos bajo mínimos.

- No obstante, estamos en racha positiva.

- Sí, hay dinamismo, pero aquí también hay que matizar. No todos los parámetros son lo suficientemente buenos como para decir que el sector se ha recuperado. Sí hay volumen de obra y generación de empleo, pero los márgenes no se recuperan. Este problema lo seguimos arrastrando, porque incremento de actividad no es equivalente a incremento de beneficios. Además, nos encontramos con otro problema, la falta de gente cualificada.

-¿Queda mucho recorrido para situarnos en los datos previos a la crisis de 2008?

- No llegaremos a repetir aquella situación, que por otra parte era anómala. Los crecimientos eran enormes. No vamos a llegar a aquellos índices y tampoco sé si sería bueno que lo hiciéramos. Preferimos un crecimiento sostenido, para saber a qué atenernos. Los dientes de sierra no son deseables.

«No llegaremos a igualar los datos previos a la crisis, que por otra parte eran anómalos»

- Los datos del Eustat indican que la óptima marcha del sector en 2019 ha venido motivada por la edificación de viviendas, mientras que la obra civil ha estado algo más parada. ¿Corroboran esta valoración?

- Sí. La edificación, entendiendo como tal la residencial y la industrial, han ido bien. Las empresas están invirtiendo y se nota en la ampliación de pabellones y en otras actuaciones. La construcción de viviendas también, pero se empieza a apreciar cierta ralentización. No obstante, el 'stock' se ha ido reduciendo, es uno de los más bajos de todo el Estado, y este hecho impulsa el desarrollo de nuevas promociones.

- ¿Qué previsión realiza para 2020?

- Seguirá la tendencia positiva de 2019. Habrá volumen de obra en edificación y también en obra civil. Ahora bien, a su vez existe la sensación de que la construcción de pisos se ralentizará porque salen noticias de que los precios están subiendo y los compradores se pueden retraer. No obstante, también es verdad que hay elementos que ayudan a dar el paso para comprar una vivienda, como la facilidad para acceder a los créditos. Pero, en resumen, la situación de la actividad será bastante parecida a la de 2019.

- ¿Qué porcentaje de crecimiento en la actividad esperan para 2020?

- En el informe presentado a la asamblea general se señala que en 2019 la actividad creció un 3-4% y se crearon 500 puestos de trabajo. En 2020 será de un 2,5-3,5% y se generarán entre 350 y 400 empleos.

«Las empresas tienen miedo a salir al extranjero. Algunas lo intentaron y volvieron»

- Volviendo al asunto de los márgenes, desde Ascongi se ha criticado que el sistema de adjudicación de obra pública a las empresas que presentan presupuestos más bajos es un lastre para el sector. ¿Se ha corregido este criterio de licitación?

- No, todo lo contrario, es un problema cada vez más acuciante, sobre todo cuanto mayor es el proyecto. Las empresas necesitan ejecutar obras para subsistir y presentan presupuestos muy bajos, corriendo serios riesgos. Este es un problema muy difícil de atajar, salvo que entre todos nos pongamos de acuerdo en que es un problema muy grave. Cuando digo todos me refiero a empresas y administraciones. La situación actual de precios no es normal. La riqueza que se genera es prácticamente nula, porque las empresas no ganan dinero. Mantenemos reuniones con las administraciones para hacerles ver esta realidad, porque cada una de ellas tiene un criterio propio y en la práctica están potenciando las bajas.

- Tampoco creo que ustedes sean una ONG, no es posible que trabajen por nada...

- No se gana dinero por las obras, sí se logran beneficios por actividades paralelas, de ahí que la mayoría de las constructoras guipuzcoanas estén diversificadas y también se dediquen a la promoción. Otras actividades que realizan son servicios, mantenimiento... Se ha abierto el abanico, de manera que esta diversificación ha permitido que al final del año tengas rentabilidades positivas. Pero insisto, con la obra civil en sí misma no se gana dinero. En realidad, es un problema generalizado. La rentabilidad del sector en el Estado se encuentra en el 2-3%, unos índices muy bajos. Si a eso le sumas que los márgenes se estrechan...

- ¿Hay obras públicas que se quedan desiertas por falta de interés de los constructores en pujar por ellas?

- Ahora mismo, no. Sí hubo un momento valle en el que empresas que habían adelgazado mucho su estructura por el impacto de la crisis no tenían recursos para afrontar estos proyectos. También se dieron casos de concursos que no interesaron por salir a licitación con precios excesivamente a la baja.

- Las obras de mayor volumen en Gipuzkoa, como el TAV o el Metro, parece que no tendrán relevo cuando se acaben. ¿Ha llegado el momento de que las constructoras guipuzcoanas apuesten por mercados foráneos?

- Un porcentaje muy importante de empresas guipuzcoanas, y lo extiendo a las vizcaínas, porque algunas están en los dos territorios, ya han salido fuera, especialmente a Latinoamérica y a países del Este de Europa. No sé si habrá alguna que siga allí manteniendo el negocio con éxito. Hay miedo a lanzarse a esa aventura, porque algunos ya han pasado por ella y han vuelto. Salir al extranjero lo veo complicado. La UE sí ofrece más seguridades, pero por ejemplo el mercado francés no tiene nada que ver con el nuestro. Por otra parte, si ampliamos el foco a España, las empresas que trabajan en el extranjero lo han hecho comprando compañías de aquellos países y para dar este paso, que es muy complicado, hay que tener una estructura muy potente y un músculo financiero fuerte.

- ¿Y en España? En Madrid se prevén desarrollos urbanísticos enormes...

- Ya hay empresas en Madrid, como Amenabar en calidad de promotora y otras vizcaínas. No es un mercado fácil.

- Insisto, llama la atención que el sector de la construcción guipuzcoano no sale fuera cuando la máquina-herramienta o la siderurgia sí lo hacen...

- Tras las malas experiencias, está primando la prudencia. Por otra parte, no vendemos tecnología o productos con valor añadido. Otro tema relevante radica en que Gipuzkoa tiene el convenio más caro de todo el Estado y, en consecuencia, es difícil ser competitivos fuera si tenemos que desplazar a gente con los sueldos de aquí.

- Si no salen fuera y las grandes obras locales se acaban, ¿a qué se va a dedicar el sector?

- El territorio tiene necesidades recurrentes, como el mantenimiento, las obras hidráulicas, el encauzamiento de los ríos... Ahí queda un volumen de actividad que puede ser aprovechado por las empresa de aquí. ¿Será suficiente para todas? Esa es otra cuestión.

- Con este esquema, como mucho se consigue mantener la actividad, pero no crecer...

- El tamaño de nuestras empresas es mediano. Si nos centramos en Euskadi hay muchas cosas por hacer. No serán grandes obras, aunque quedan algunas por iniciar, como la entrada del TAV en Donostia. No obstante, es cierto que este tipo de proyectos no se van a encadenar, como venía ocurriendo hasta ahora. Asumimos que el sector no volverá a ser lo que fue, de ahí que nos hayamos dimensionado para responder a un volumen de trabajo que se basará en gran parte en mantenimiento, servicios o rehabilitación, campos con gran recorrido.