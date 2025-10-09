Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump

Tubos Reunidos ha tomado la decisión de suspender temporalmente la actividad productiva en Estados Unidos tras los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump al ... acero y el aluminio. La compañía, que tiene una planta en Texas para el tratamiento final de los tubos, ha adoptado esta medida tras analizar las condiciones del mercado y realizar un análisis exhaustivo de la situación actual, según manifiesta en comunicado interno a la plantilla.

La decisión supone, por tanto, interrumpir la producción en la planta de Houston, que adquirió en 2016 con una inversión de 19,6 millones de euros. Esta fábrica se dedica a la transformación y acabado de los tubos sin soldadura que produce Tubos Reunidos, principalmente destinados a la industria de la extracción de petróleo. «Esta medida, aunque difícil, responde a la necesidad de preservar la sostenibilidad del negocio y garantizar una gestión responsable de los recursos disponibles», señala la dirección en dicha nota. La suspensión estará vigente hasta nuevo aviso y durante este período se evaluarán alternativas estratégicas que permitan retomar las actividades productivas en cuanto las circunstancias lo permitan.

El fabricante alavés de tubos registró unas pérdidas de 28,4 millones de euros en el primer semestre de 2025 –frente a las ganancias de 40,6 millones que tuvo el año anterior durante el mismo periodo–, arrastrado por el impacto de los aranceles del 50% de Estados Unidos. La medida ha provocado la paralización de pedidos, cancelaciones de clientes y un desplome del 26% en la cartera comercial.

Pese a que la facturación creció un 19%, hasta alcanzar los 206 millones de euros, el contexto internacional junto con la depreciación del dólar y el aumento de la presión sobre los precios ha erosionado los márgenes. El impacto de los aranceles sobre el Ebitda fue de 15 millones, lo que llevó al resultado operativo al terreno negativo con unos números rojos de 0,7 millones de euros, según publica El Correo.

Ante estas dificultades, la compañía ha puesto en marcha medidas de ajuste para contener los costes y preservar su posición financiera. Durante el primer semestre aplicó un ERTE en su planta de Iruña de Oca, con un nivel de incidencia de hasta el 50% y ha activado también otro expediente similar en Amurrio, que estará vigente entre el 1 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.